Tras un año, diputados instalan Comité de Ética; sancionará a legisladores y difundirá principios de conducta

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Las autoridades tabasqueñas se preparan para dar seguimiento puntual a la gran final del , por lo que se ha dispuesto acceso gratuito al parque de béisbol, 27 de febrero en Villahermosa, para ver en pantalla gigante la participación de la tabasqueña .

El club deportivo informó que, el jueves 20 de noviembre, a partir de las 17:00 horas se abrirán las puertas del Estadio, para disfrutar del evento que tiene programada su hora de inicio a las 19:00 horas.

“Todo Tabasco con Fátima Bosch”, refiere la publicación del Club Olmecas, en su página de Facebook, en la que se invita a los tabasqueños a apoyar a la teapaneca que representa a México en el .

El club deportivo informó que el jueves 20 de noviembre se abrirán las puertas a las 17:00 horas (11/11/2025). Foto: Especial
Cabe señalar que, la capacidad del Estadio de Béisbol Centenario 27 de Febrero es de 6 mil 600 personas.

Hay que recordar que, la gran final de la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025 será en Bangkok, Tailandia y hay un total de 22 candidatas latinas que, competirán por la corona, que en los últimos 10 años solo ha sido para Nicaragua (2023) y México (2020).

Al final de la noche, Miss Universo 2024, Victoria Kjaer (Dinamarca), coronará a su sucesora.

