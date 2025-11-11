Las autoridades tabasqueñas se preparan para dar seguimiento puntual a la gran final del Miss Universo 2025, por lo que se ha dispuesto acceso gratuito al parque de béisbol, 27 de febrero en Villahermosa, para ver en pantalla gigante la participación de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández.

El club deportivo informó que, el jueves 20 de noviembre, a partir de las 17:00 horas se abrirán las puertas del Estadio, para disfrutar del evento que tiene programada su hora de inicio a las 19:00 horas.

“Todo Tabasco con Fátima Bosch”, refiere la publicación del Club Olmecas, en su página de Facebook, en la que se invita a los tabasqueños a apoyar a la teapaneca que representa a México en el certamen internacional.

Lee también Confirman desaparición de niña de 4 años tras ataque que dejó 3 muertos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

El club deportivo informó que el jueves 20 de noviembre se abrirán las puertas a las 17:00 horas (11/11/2025). Foto: Especial

Cabe señalar que, la capacidad del Estadio de Béisbol Centenario 27 de Febrero es de 6 mil 600 personas.

Hay que recordar que, la gran final de la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025 será en Bangkok, Tailandia y hay un total de 22 candidatas latinas que, competirán por la corona, que en los últimos 10 años solo ha sido para Nicaragua (2023) y México (2020).

Al final de la noche, Miss Universo 2024, Victoria Kjaer (Dinamarca), coronará a su sucesora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov