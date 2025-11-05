Más Información

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio, emocionado por un Cervantes que "honra" su "amor por la lengua española"

El reciente escándalo en , que involucra a la , provocó una ola de reacciones internacionales. Pero entre todas, hubo una que conmovió especialmente a los mexicanos: la de ,, quien no dudó en mostrar su respaldo a la tabasqueña tras denunciar públicamente haber sufrido violencia dentro del certamen, saliéndose con ella del salón y mostrándose a su lado en todo momento, como se muestran en los videos.

En redes sociales, la miss de Irak compartió mensajes, publicaciones y videos donde se escuchaba de fondo “Así fue” de Juan Gabriel en Bellas Artes, acompañados por cientos de comentarios de usuarios mexicanos, agradeciéndole su empatía.

“Gracias, preciosa por no dejar sola a nuestra mexicana”, “Hanin, hermana, ya eres mexicana”, “Es de reinas apoyarse, gracias por tu valor”, escribieron usuarios desde todo el país.

La organización Miss Universe Iraq también emitió un comunicado oficial en respaldo a su representante y a Fátima Bosch. En el mensaje, publicado en redes sociales, subrayaron su postura contra cualquier forma de maltrato o falta de respeto:

“En Miss Universo Irak estamos firmemente contra cualquier forma de falta de respeto. Siempre nos pondremos de pie junto a quienes enfrentan desafíos.Elegimos a nuestra reina porque encarna fuerza, dignidad y coraje inquebrantable. De Irak a México, todo nuestro cariño y respeto”, se puede leer en la publicación.

El texto se acompañó del video Hanin Al Qoreishy acompañando a Fátima Bosch mientras habla con los medios de comunicación por lo sucedido, rápidamente se viralizó y fue compartida por cientos de mexicanos, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y agradecimiento.

¿Quién es Hanin Al Qoreishy?

La mujer detrás de esta muestra de sororidad es Hanin Al Qoreishy, actual Miss Universe Irak 2025. Nacida en Irak y criada en Estados Unidos tras huir de la guerra junto a su familia, actualmente vive en Houston, Texas, donde dirige su propia empresa: Legacy Insurance Advisors, una firma de asesoría en seguros que fundó desde cero.

Además, Hanin es fundadora de la Fundación Uplift Hearts, dedicada a brindar apoyo y esperanza a niños inmigrantes y desplazados. Su historia personal, marcada por la migración y el esfuerzo, ha convertido su perfil en uno de los más inspiradores del certamen.

“Mi misión es demostrar que una mujer puede ser empresaria, madre, activista y reina, todo al mismo tiempo”, ha declarado en entrevistas internacionales.

