Nawat Itsaragrisil exhibe presunta ilegalidad cometida por la organización Miss Universe (MUO), pues afirma que los responsables del certamen se aliaron a un patrocinador, vinculado a un casino que opera de forma ilegal en Tailandia.

Mientras Raúl Rocha, presidente de MUO, respalda a Fátima Bosch, la delegada mexicana del concurso, luego de ser denominada como una "tonta" por Itsaragrisil quien, además, instó a la intimidación de la joven, y sus compañeras, luego de pedir a la seguridad del evento para que interviniera, después de que se sucedieran los hechos de ayer, el tailandés no se queda callado.

En una conversación con EFE, Nawat indicó que las diferencias con los organizadores de Miss Universe habrían sucedido, tras conocer que habían negociado con una empresa de casinos, para que estos fueran anunciados durante la competición, a pesar de que esta operara presuntamente de forma ilegal en su país, donde se llevará a cabo la más reciente edición.

Itsaragrisil mostró su desacuerdo cuando, aparentemente, MUO colocó carteles relacionados a este patrocinador, sin avisarle de forma anticipada, en el recinto donde se han llevado a cabo las actividades oficales del certamen.

La información difundida, hasta este momento, sugeriría que agentes de la policía tailandesa se habrían dado cita en el hotel donde se encontraban las 122 participantes de Miss Universes, y algunos organizadores, para llevarse a un trabajador de MUO a la comisaría para esclarecer el caso.

Esta situación habría desatado las diferencias entre Itsaragrisil -propietario de Miss Grand International (MGI)- y MUO.

Sin embargo, los organizadores de Miss Universe no han hecho ningún pronunciamiento directo a este señalamiento y, en cambio, se ha enfocado en mostrar su apoyo a la representante mexicana, tras el actuar de Nawat que, por su comportamiento, tendrá una participación "limitada" o casi "nula" durante los eventos del próximo 21 de noviembre, fecha en que se conocerá a la ganaa

