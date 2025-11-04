Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe en Tailandia, pide disculpas luego de los hechos relacionados a la representante mexicana del certamen, Fátima Bosch, quien lo confrontó luego de referirse a ella peyorativamente, durante una de las reuniones del concurso, donde también estaban presentes las demás participantes.

La concursante tabasqueña expuso que Nawat fue grosero con ella, debido a las diferencias que existían entre él y la organización mexicana, pese a que, esa discrepancia, no tuviera nada que ver con ella y su desempeño dentro del certamen.

"No es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“, le dijo de forma directa, como quedó documentado por un video que se viralizó en redes, donde Fátima responde a Nawat.

En otro clip, la joven, quien salió de la sala de eventos, tras el trato que recibió, indicó que exigía ser tratada con el respeto que su persona ameritaba.

“Lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo, porque estoy aquí, haciendo todo correctamente”, argumentó Bosch.

Más adelante, en otra publicación, la joven mexicana indicó que, a pesar del momento que atravesó, no dimitiría pues, tenía una consigna importante que llevar a cabo como competidora; alzar la voz y demostrar a las mujeres que, ese certamen, va mucho más allá que la apariencia física.

"Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas, decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, México tiene representante", ahondó.

Por su parte, Itsaragrisil también se ha pronunciado pidiendo disculpas para aquellas personas que se hayan sentido ofendidas.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes", expresó en un video compartido en su cuenta de Instagram.

