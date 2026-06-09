El número de accesos en las vallas que rodean parte del Centro Histórico, debido a las manifestaciones de la CNTE, se aumentó, así lo informó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto.

Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, el secretario explicó que, ante las demandas por parte de empresarios para abrir más el cerco formado por las vallas para evitar la entrada de integrantes del magisterio, se abrieron algunos accesos más.

"En este momento lo que se acordó y se decidió fue abrir más entradas sobre la propia valla que ya está, abrir más entradas, eso fue lo que se trabajó en la mañana con el subsecretario de Gobierno y los comerciantes y se están abriendo más acceso".

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Indicó que aún está pendiente abrir una entrada más, lo cual se analiza con la Secretaría de Obras.

Además, dijo que en el día a día se va valorando la colocación o ampliación de entradas, dependiendo de cómo se encuentra el plantón.

El lunes pasado, empresarios afectados por las manifestaciones y la colocación de los muros en el Centro Histórico se manifestaron para exigir que se abriera el cerco, ya que les ha causado afectaciones en sus negocios.

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