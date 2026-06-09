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La rehabilitación de las estaciones Bellas Artes e Hidalgo en la Línea 2 del Metro han generado un caos en dichos lugares, pues las personas deben caminar entre polvo y ruido, además de que los accesos se vuelven estrechos por las obras de instalación de muros, luminarias y escaleras eléctricas.
Precisamente la estación que más sufre por la falta de escaleras eléctricas es Bellas Artes, pues en el transbordo subterráneo que conecta la Línea 2 con la Línea 8, la ciudadanía tarda 12 minutos en solo cruzar este paso que regularmente se pasa en uno o dos minutos.
Y es que en dicho paso a desnivel obreros continúan pintando y trabajando en escaleras eléctricas, lo que reduce la movilidad a una escalera pequeña que debe dividirse en dos para que se tenga paso por ambos lados.
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Una vez llegando a la conexión con la Línea 8, los trabajos se intensifican, ya que el transbordo entre las dos líneas de Bellas Artes luce entre polvo y piso disparejo, lo que dificulta a la gente –en especial adultos mayores– caminar seguros. En la zona se sigue instalando el piso y muros que forman parte de la renovación de cara al Mundial 2026.
Mientras en Hidalgo los trabajos se concentran en los transbordos entre las Líneas 2 y 3: aquí obreros siguen trabajando en acabados e instalación de muros; incluso la zona del fondo (que conecta con la salida a Reforma y Bucareli) se encuentra cerrada sin acceso al público. Al consultar a trabajadores y policías, aseguraron que las obras no estarán listas para este jueves 11 de junio, en el inicio del Mundial 2026.
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vr/cr
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