Sao Paulo. El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, oficializó este sábado la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

"Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino", dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en Sao Paulo.

El senador de 45 años se medirá con el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca su reelección.

"Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada", dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años que asistió a la convención.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajó a Brasil para acompañar el lanzamiento de la candidatura de Flávio, recibió la Orden de Ipirange de manos del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Se trata del máximo galardón del gobierno regional.

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El mandatario argentino arremetió duramente contra el actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió al senador Flávio Bolsonaro, "parar la basura socialista" en las elecciones de octubre.

"Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!".

Milei acusó a Lula de "diseminar el comunismo" por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.

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"¡No se dejen robar el futuro!", exclamó el líder ultraderechista argentino ante las centenas de militantes bolsonaristas que se reunieron este sábado en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu

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Ungido como sucesor por su padre Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

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"Estamos en un avión sin piloto", dijo la semana pasada.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

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Un juez de la corte suprema ordenó el jueves investigar giros de Vorcaro para el filme.

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Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro se quejó en redes por la "humillación" que le hizo sentir: "Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política".

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La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista.

Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.

Un juez de la corte también prohibió en julio a Flávio Bolsonaro visitar por tres meses a su padre y jefe político.

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En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación del expresidente.

Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un "traidor" que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

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Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer tarifazo en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aquel primer castigo, promovido ante Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió en parte tras un diálogo entre Lula y su par estadounidense.

Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano al gobierno de Trump "postergar" la medida hasta después de las elecciones, para no dar una "victoria política" a Lula.

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