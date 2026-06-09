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La alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha un sistema de alumbrado público inteligente en las calles de la colonia Juárez con 2 mil 350 luminarias LED.
En un comunicado, la demarcación explicó que esta red cuenta con tecnología de telegestión, lo cual permite supervisar en tiempo real el funcionamiento de la infraestructura, así como facilitar la detección de una falla.
Al respecto, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó la importancia de impulsar soluciones tecnológicas que contribuyan a la seguridad y la calidad de vida en el espacio público.
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“Una calle segura es una calle iluminada, videovigilada y acompañada por una comunidad que participa. Si una niña puede caminar segura por una calle, entonces toda una comunidad puede sentirse tranquila”, señaló durante el evento en la Plaza Washington.
De la Vega recordó que a través del programa Brilla Cuauhtémoc la administración ha intervenido más de 52 mil luminarias nuevas o rehabilitadas en las 33 colonias de la demarcación.
Acotó que este proyecto fue impulsado por el Comité Técnico de Parquímetros de la colonia Juárez en coordinación con autoridades y representantes vecinales.
Clara Brugada publica foto junto con Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch; destaca trabajo coordinado en el contexto de la marcha de la CNTE en Tlalpan
vr/cr
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