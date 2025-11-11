El Gobierno Municipal de Juchitán de Zaragoza confirmó la desaparición de una niña de cuatro años tras el ataque armado la noche de ayer en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec que dejó tres jóvenes muertos, dos de ellas mujeres.

En un comunicado, la autoridad aseguró que desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, esta autoridad estableció comunicación inmediata con las instancias correspondientes de los gobiernos estatal y federal.

Lo anterior, para solicitar su intervención y colaboración para activar el protocolo de búsqueda pertinente, a fin de localizar a la menor lo antes posible, y aseguró que ha mantenido comunicación directa con los familiares, “a quienes se les ha expresado toda la solidaridad, respaldo institucional y acompañamiento, durante el desarrollo de las labores de búsqueda”.

Ayer, 10 de noviembre, fueron asesinados con disparos de armas de fuego de grueso calibre dos mujeres y un hombre en la calle Prolongación de Vicente Guerrero, esquina con Periférico, de Juchitán.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo N., de 19 años; Adelina L. P., de 21 años, y Karla V. S., de 25 años. Mientras que la menor desaparecida fue identificada como Noelia Daylen S. G., de cuatro años, hija de una de las jóvenes fallecidas, Adelina L. P.

“El Gobierno de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza expresa su profunda consternación por la desaparición de una menor de 4 años, ocurrida la noche de este lunes 10 de noviembre”, dijo en un comunicado el gobierno municipal.

También informó que elementos de la Policía Municipal, Protección Civil Juchitán, en coordinación con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, realizan recorridos y acciones conjuntas en distintos puntos del municipio, “siguiendo los protocolos oficiales y manteniendo contacto permanente entre corporaciones”.

