Dos mujeres y un hombre fueron asesinados la noche de ayer con disparos de armas de grueso calibre en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; y reportes extraoficiales señalan que una menor de edad, hija de una de las víctimas, se encuentra desaparecida.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo N., de 19 años; Adelina L. P., de 21 años, y Karla V. S., de 25 años. Mientras que la menor que ha sido reportada como desaparecida tras este ataque ha sido identificada en redes sociales como Noelia Daylen S. G., de cuatro años, hija de una de las jóvenes fallecidas, Adelina L. P.

El triple homicidio ocurrió en la calle Prolongación de Vicente Guerrero, esquina con Periférico, de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec. El hecho se registró alrededor de las 22:00 horas de ayer 10 de noviembre.

Medios locales de Juchitán han informado que los familiares de las víctimas impidieron que dos de los cuerpos fueran llevados por las corporaciones de seguridad pública y por la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones y la necropsia de ley.

De acuerdo con información de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, en el lugar de los hechos se encontraron casquillos de arma de grueso calibre, como 9 milímetros y AR-15, ésta última de uso exclusivo del ejército.

La noche del pasado 9 de noviembre también fue asesinado a balazos un conductor de una unidad de mototaxi y en la agresión armada resultó herido un bebé y una persona de la tercera edad, según los reportes de seguridad pública estatal.

Este hecho ocurrió a un costado de la carretera que conduce a la agencia Playa Vicente, a la altura de la colonia Heliodoro Charis Castro, de la Séptima Sección.

Estos crímenes se suman a una serie de asesinatos tipo ejecución que se han registrado en las últimas tres semanas en Juchitán, Oaxaca. Sólo en los últimos ocho días, fueron asesinados seis hombres, la mayoría de ellos conductores o choferes de unidades de mototaxi.

La violencia también se ha extendido a otros municipios de la región del Istmo, como Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.

