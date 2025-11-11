Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

La mañanera de Sheinbaum, 11 de noviembre, minuto a minuto

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

Ante la sobreoferta de que hay en México, el gobierno federal anunció que cambiará el esquema de a la importación del endulzante y, a partir de hoy martes, se gravará con 156% de si se trata de azúcar en grano, remolacha o jarabe.

El arancel llegará a 210.44% si se trata de importaciones de , refinada e invertida, informó el gobierno en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de ayer martes.

Afirmó que el arancel que se cobraba de 360 dólares por tonelada, desde 1994, “no ofrece la protección suficiente a la agroindustria nacional dada la caída de losde este producto, por lo que se consideró necesario modificar los aranceles específicos”.

Fuentes del sector azucarero aseguraron que el arancel que entró en vigor el día de hoy se cobrará sobre el precio del endulzante, lo que se espera inhiba más las importaciones.

Agregó que se registran aumentos de las importaciones de dicho dulce bajo prácticas ilegales, procedente de Brasil, e India.

Por ejemplo, la misma autoridad ya encontró que se importa azúcar de Guatemala, declarando que son mezclas alimenticias, para evadir el . También hay contrabando técnico en la entrada de dulce procedente de India, un fuerte productor mundial.

Grupo Consultor en Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que el aumento del arancel al azúcar “es una medida correcta pero insuficiente para equilibrar el mercado”.

Añadió que es necesario proteger a los productores nacionales con medidas extras, lo que incluiría el que Estados Unidos amplíe su cuota de importación de endulzante mexicano, que la negocie un esquema equivalente al volumen de jarabe de alta fructosa.

Urge se combata el “contrabando y subvaluación, incluyendo la entrada de fracciones arancelarias distintas, no se traslade el incremento al consumidor final, manteniendo precios estables en beneficio del ”.

GCMA dijo que “el ajuste arancelario es un paso en la dirección correcta, pero sin control al contrabando, equidad en el comercio con Estados Unidos y disciplina en precios internos, el impacto será limitado”.

