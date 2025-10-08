Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, aseguró que Tamaulipas se colocó en el tercer lugar nacional como una de las economías industriales más dinámicas del país.

Explicó el crecimiento registra una variación mensual de 2.9%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) correspondiente al mes de junio, publicado por el Inegi.

En la comparativa anual, el crecimiento fue de 8.6%, lo que refleja el fortalecimiento sostenido de las actividades del sector secundario en el estado.

Además, consideró que este resultado es reflejo del trabajo coordinado del gobierno estatal con el sector productivo.

“Tamaulipas es hoy una entidad con una base industrial sólida y diversificada. Todos los sectores que integran la actividad industrial —minería, construcción, generación y transmisión de energía, así como manufactura— registraron crecimiento, lo que habla de una economía dinámica y con rumbo claro”, afirmó.

Cantú Deándar expuso que el repunte del sector industrial responde al impulso de nuevas inversiones en energía, infraestructura, manufactura y actividades petroleras, factores que han detonado el desarrollo de las regiones productivas del estado.

“En la estrategia económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, la atención a la industria establecida y el diálogo permanente con los actores productivos es clave para mantener el dinamismo económico en nuestras regiones y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico, médico, de semiconductores y de alimentación”, agregó la servidora pública.

Mencionó que actualmente el 60% de los proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas están vinculados al sector industrial, que constituye un pilar de la economía estatal.

“Este crecimiento es muestra de la confianza que Tamaulipas inspira a los inversionistas nacionales y extranjeros. Estamos construyendo un entorno productivo estable, con infraestructura moderna y un clima laboral favorable para seguir generando bienestar y prosperidad compartida”, expuso Cantú Deándar.

rmlgv