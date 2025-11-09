Más Información

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

A un mes de la inundación, avanza lento la reconstrucción de Poza Rica

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes hablan con EL UNIVERSAL y exigen seguridad para Grecia Quiroz

Crisis y narcocultura, origen de reclutamiento de menores, aseguran expertos

Washington. El presidente de Estados Unidos, , aseguró este domingo que cada estadounidense, a excepción de los que tengan las rentas más altas, recibirá un bono de "al menos dos mil dólares" gracias a los .

"¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, los planes de pensiones 401k "están en su nivel más alto", pronto se empezará a gracias a lo ingresado por los gravámenes y hay "una inversión récord en EU, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes".

"Se pagará un dividendo de al menos dos mil dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!) a todo el mundo", añadió el republicano.

Trump defendió su unos días después de que el Tribunal Supremo estadounidense se mostrase escéptico sobre la legalidad de los aranceles que ha impuesto a prácticamente todos los territorios del mundo.

El alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

"El presidente de EU tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!", denunció en otro mensaje.

El presidente insistió en que las empresas están llegando "en masa" al país gracias a los aranceles.

"¿No se le ha informado al de EU? ¿Qué demonios está pasando?", preguntó.

