Aguascalientes, Ags.- María José Ocampo Vázquez, hija de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, fue designada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia del estado de Aguascalientes (STJEA), pese a no haber sido la más votada en las elecciones del 1 de junio pasado.

En una sesión privada los magistrados y magistradas acordaron y dieron su respaldo para que Ocampo Vázquez esté al frente del Poder Judicial por los próximos dos años.

Su designación contraviene la Constitución Local que en el artículo 51 establece que “corresponderá la presidencia” a la persona magistrada que obtenga la votación más alta y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación de otro género.

Con base en esa regla de entre los 11 magistrados, la presidencia del STJ corresponde a Felipe Ávila Orozco, quien logró 88 mil 635 votos y después a Mariana de Fátima de León Barba que ganó con 85 mil 930 votos.

María José Ocampo Vázquez, licenciada en derecho y doctora en administración pública, quedó en el sexto lugar con 82 mil 946 votos.

El viernes pasado, rindieron protesta 65 jueces, juezas y titulares de las magistraturas y este lunes 1 de septiembre entraron en funciones.

En su primer día de labores al frente del Poder Judicial, Ocampo Vázquez recorrió diversas sedes judiciales para saludar al personal, escuchar sus inquietudes y dar un mensaje de tranquilidad, estabilidad y respaldo.

Ocampo Vázquez recorrió diversas sedes judiciales para saludar al personal (03/09/2025). Foto: Especial

Estuvo en los juzgados de las diversas materias de los municipios de Calvillo, Jesús María y de esta capital.

En un comunicado el PJE señaló que la magistrada presidenta reiteró su cercanía con el personal, ante quienes subrayó que el Poder Judicial es tan fuerte como cada una de las personas que lo integran; teniendo la altura de miras de consolidar a la institución por la fortaleza, preparación y entrega de quienes la conforman.

Reconoció al personal como el principal activo y los invitó a continuar desempeñando sus labores con entrega y compromiso.

En cada encuentro exhortó a la base trabajadora a dar su máximo esfuerzo en el día a día, trabajando ejemplarmente en el desempeño de sus funciones, con la convicción de impartir justicia en beneficio de las familias de Aguascalientes y con la meta de colocar a la entidad como un referente nacional en impartición de justicia.

Ocampo Vázquez ejercerá el puesto de magistrada durante nueve años.

