Reynosa, Tamaulipas.- "Se sienten fuertes con nuestra gente, nuestra estructura y nuestro voto duro. Como botón de muestra, hay que ver los resultados de las últimas elecciones de ayuntamientos, el IETAM reportó que el Partido Verde obtuvo 51 mil 480 votos y nosotros 701 mil 988 votos, los números son fríos y demuestran una realidad".

Así lo expresó Guadalupe Gómez Núñez, dirigente de Morena en Tamaulipas, durante la conferencia que ofreció, acompañada de diputados locales y miembros de su comité, respecto a la definición que el Partido Verde hizo sobre la designación de Maki Ortiz, por la gubernatura del estado.

Dijo, que en el caso del alcalde Carlos Peña Ortiz quien estuvo presente durante el anuncio que hizo el Partido Verde, aún es militante de Morena, pero será su decisión si se afilia nuevamente.

Lee también Gobierno de Hidalgo condena atentado contra juez del Poder Judicial; juzgador es reportado como estable

"No nos distraemos en pleitos estériles, porque nuestra misión es la transformación profunda de Tamaulipas, este es tiempo de definiciones. El Partido Verde ya tomó su ruta y definió sus cartas, nosotros tenemos muy claro cuál es el nuestro y es el de la gente".

Expresó que tienen la certeza que Tamaulipas y en especial Reynosa, es territorio Morena y lo seguirá siendo,

"Todos sabemos que la transformación es guinda, usar el nombre de la Cuarta Transformación para afiliar a otro Partido no es formar parte de este movimiento, es como invitar a la gente a subir a un tren que dice ir al mismo destino pero que en realidad tiene otra ruta y eso, siempre y llanamente es engañar a la gente".

A la izquierda, Guadalupe Gómez Núñez, dirigente de Morena en Tamaulipas (03/09/2025). Foto: Especial

Lee también Confirman detención de militar que abusó de niña en Quintana Roo; también está acusado de privación ilegal y lesiones

La dirigente estatal aseguró que por un lado el Partido Verde declara que irá solo a las elecciones y por otro, sigue buscando los liderazgos en el territorio de Morena y se promociona como parte de la 4T.

"Eso no es coherencia es una mera contradicción, dice que tiene cuadros y estructura suficientes, pero la verdad, es que muchos de los espacios que hoy ocupan, los ganaron gracias a la coalición que firmaron con nosotros y el PT además, la mayoría de esos cuadros provienen de Morena".

Expuso que en el caso del alcalde Carlos Peña, será la Comisión de Justicia quien determine su situación dentro de Morena y que como dirigencia, seguirán trabajando en territorio y cerca de los tamaulipecos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr