¿Permitirá nueva presidenta de diputados que le ponga Morena “freno de mano”?

Nos aseguran que, en la reunión privada del grupo parlamentario de Morena, en la que se aceptó que la panista Kenia López Rabadán presida la Cámara de Diputados, también se advirtió que su cargo tendrá freno de mano. En primer lugar, nos dicen que los morenistas acordaron que la diputada albiazul no será invitada a los eventos presidenciales y que, si además se pone ruda en la conducción de las sesiones, “usaremos la mayoría para quitarla”. Ya veremos si López Rabadán permite que le pongan algún freno, o si deja que le acoten su presidencia.

Se aviva el fuego “amigo” en Morena

Nos dicen que quien hizo berrinche para evitar que Sergio Gutiérrez Luna (Morena) quedara en la vicepresidencia de la Mesa Directiva, fue nada menos que la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle, quien dio la instrucción a sus diputados de Morena, PT y PVEM, para que votaran en contra de la integración de la mesa, o en su caso, se ausentaran. Al final, 21 de los 24 diputados veracruzanos de las tres fracciones parlamentarias, hicieron vacío y no votaron. Tal parece que la disputa por cargos y la división en el partido guinda está más fuerte que nunca.

La Guardia Nacional cuidará el Mundial en México

La Secretaría de la Defensa Nacional, al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, anunció que la Guardia Nacional será la encargada de realizar las labores de vigilancia en los partidos que se realicen en nuestro país. Nos recuerdan que autoridades federales hicieron siete compromisos con la FIFA, entre ellos garantizar la seguridad de los visitantes para presenciar los partidos de su selección. Nos hacen ver que esta será una buena prueba para la institución pues los ojos del mundo estarán puestos en México. Nos señalan que es probable que los juegos de la República Islámica de Irán se jueguen en México, lo que exigirá al gobierno federal extremar precauciones.

Dos buenas cartas para centros de investigación de la UNAM

En los próximos días la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá que decidir sobre la designación de las personas que deberán encabezar el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC). El rector, Leonardo Lomelí, nos detallan, analiza las trayectorias de los aspirantes para tomar la mejor decisión. Nos hacen ver que dos buenos perfiles que compiten por las direcciones de dichos institutos son: el doctor Juan Carlos Barrón, quien aspira a dirigir el CISAN, y el doctor Francisco Mejía Flores, que aspira al (CIALC). Ambos académicos tienen una probada experiencia y conocimiento en las respectivas regiones del mundo y un reconocimiento de la comunidad universitaria. Además, para orgullo del Gran Diario de México, ambos son colaboradores frecuentes de EL UNIVERSAL.