Pachuca.– El Gobierno de Hidalgo, a través del Gabinete de Seguridad, condenó el atentado que sufrió el juez de control Víctor Hugo Matadamas, quien fue atacado a balazos por un grupo de sujetos armados que lo interceptaron en la colonia Iturbe, en Tula de Allende.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron por la mañana en que el funcionario del Poder Judicial transitaba sobre la calle General Francisco Villa. En ese momento, sujetos a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y dispararon. Como consecuencia, el juez perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste.

Al lugar arribaron elementos de seguridad estatal y federal, así como paramédicos, quienes auxiliaron a la víctima, la cual presentaba heridas de bala en la costilla y el brazo, además de golpes en el rostro.

Elementos de seguridad auxiliaron al juez (03/09/2025). Foto: Especial

Lee también Centro de rehabilitación incendiado en Culiacán es uno de los 155 lugares que operan en la informalidad: Secretaría de Salud estatal

El juez fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta como estable.

Se informó que, derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales en la región Tula–Tepeji. Asimismo, las autoridades encabezadas por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, reprobaron el atentado y lo calificaron como repudiable.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, afirmó que no se trata únicamente de una agresión a una persona, sino de un ataque a la justicia y a la legalidad que representan las instituciones.

Derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales (03/09/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov