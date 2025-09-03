Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Pachuca.– El Gobierno de Hidalgo, a través del Gabinete de Seguridad, condenó el atentado que sufrió el juez de control Víctor Hugo Matadamas, quien fue por un grupo de sujetos armados que lo interceptaron en la colonia Iturbe, en Tula de Allende.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron por la mañana en que el funcionario del Poder Judicial transitaba sobre la calle General Francisco Villa. En ese momento, sujetos a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y dispararon. Como consecuencia, el juez perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste.

Al lugar arribaron elementos de seguridad estatal y federal, así como paramédicos, quienes auxiliaron a la víctima, la cual presentaba en la costilla y el brazo, además de golpes en el rostro.

Elementos de seguridad auxiliaron al juez (03/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad auxiliaron al juez (03/09/2025). Foto: Especial

Lee también

El juez fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta como estable.

Se informó que, derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales en la región Tula–Tepeji. Asimismo, las autoridades encabezadas por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, reprobaron el atentado y lo calificaron como repudiable.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, afirmó que no se trata únicamente de una a una persona, sino de un ataque a la justicia y a la legalidad que representan las instituciones.

Derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales (03/09/2025). Foto: Especial
Derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales (03/09/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses