Más Información
Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala
Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados
Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones
Pachuca.– El Gobierno de Hidalgo, a través del Gabinete de Seguridad, condenó el atentado que sufrió el juez de control Víctor Hugo Matadamas, quien fue atacado a balazos por un grupo de sujetos armados que lo interceptaron en la colonia Iturbe, en Tula de Allende.
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron por la mañana en que el funcionario del Poder Judicial transitaba sobre la calle General Francisco Villa. En ese momento, sujetos a bordo de una motocicleta le cerraron el paso y dispararon. Como consecuencia, el juez perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste.
Al lugar arribaron elementos de seguridad estatal y federal, así como paramédicos, quienes auxiliaron a la víctima, la cual presentaba heridas de bala en la costilla y el brazo, además de golpes en el rostro.
Lee también Centro de rehabilitación incendiado en Culiacán es uno de los 155 lugares que operan en la informalidad: Secretaría de Salud estatal
El juez fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta como estable.
Se informó que, derivado de estos hechos, se montó un operativo con fuerzas federales, estatales y municipales en la región Tula–Tepeji. Asimismo, las autoridades encabezadas por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, reprobaron el atentado y lo calificaron como repudiable.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, afirmó que no se trata únicamente de una agresión a una persona, sino de un ataque a la justicia y a la legalidad que representan las instituciones.
Suspenden clases en Sonora por huracán Lorena; hay afectaciones en Hermosillo y Caborca derivado de las lluvias intensas
aov