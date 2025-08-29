Culiacán, Sin. La violencia volvió a presentarse en la capital del estado y en el municipio vecino de Navolato, con los asesinatos a balazos de tres personas del sexo masculino y un hombre de apariencia joven que ingreso a un hospital con heridas de bala, en la colonia Antonio Nakayama.

Asesinatos en Culiacán

Según un reporte captado en las líneas de emergencia, en la calle Eligio Ancona, en la colonia Nakayama, ubicada en el sector de Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, un hombre joven que quedó herido de bala en la banqueta, solicitó auxilio a los vecinos, los cuales solicitaron la presencia de la policía y de la Cruz Roja.

En el mismo sector habitacional de Barrancos, pero en el fraccionamiento Villa Verde, civiles armados dispararon contra una persona del sexo masculino de nombre Hugo “N”, de 30 años de edad, el cual falleció en el lugar de los hechos por los disparos.

Ingresa herido a hospital

Las autoridades de un hospital, notificaron a la Fiscalía General del Estado del fallecimiento de un paciente joven que fue internado con heridas de bala, derivado de un atentado que sufrió en una de las calles de la colonia Cinco de Febrero.

De acuerdo a la información que se conocen, la victima de nombre Flavio Humberto “N” de 33 años de edad, caminaba por la calle Paula Moreno, de la colonia Cinco de Febrero, cuando desconocidos descendieron de un vehículo y le dispararon.

Asesinan a hombre en Novolato

En las cercanías del poblado Santa Fe, de la sindicatura de Villa Ángel Flores, Navolato, fue encontrado el cuerpo de un hombre, con las manos atadas a la espalda, impactos de bala y le colocaron una cartulina con un mensaje.

