Fueron vinculados a proceso Eduardo “N” y Fanny “N”, dos de las 13 personas detenidas por estar relacionadas con el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Los detenidos están acusados de narcotráfico.

En audiencia en el Reclusorio Sur, un juez de control vinculó a proceso a Eduardo “N” y Fanny “N”, pero declinó competencia a un juez federal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico de marihuana y fetanilo, confirmaron fuentes del Poder Judicial capitalino.

Tras la audiencia, Eduardo regresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, bajo prisión preventiva oficiosa.En una segunda audiencia de este jueves Fanny "N", se le dictó prisión domiciliaria debido a que está embarazada.

Los detenidos serían la novena y decima persona vinculadas a proceso de los 13 aprehendidos el 20 de agosto por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México.