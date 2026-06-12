Ayer se registraron otras dos muertes por sarampión en el país, con las que suman 16 fallecimientos en lo que va de 2026; y si se añaden los 27 decesos registrados en 2025, van 43 en total desde que inició el brote, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Este año, Zacatecas encabeza la lista de muertes causadas por sarampión, con cinco; le siguen Jalisco y la Ciudad de México con tres cada una; y en Durango, Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala se ha reportado un deceso en cada una de dichas entidades.

Durante 2025, se registraron 27 defunciones causadas por sarampión, 21 de éstas en Chihuahua y el resto en Jalisco (2), Sonora (1), Ciudad de México (1), Durango (1) y Chiapas (1).

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Del 1 de enero de 2025 al 11 de junio de 2026, en México se han registrado 18 mil 223 casos confirmados de sarampión, y 42 mil 773 casos probables. La entidad más afectada es Jalisco con 6 mil 428 contagios, seguida por la Ciudad de México (984 casos) y Chiapas (833 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 88.50 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 27.89 y 19.99 respectivamente.

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