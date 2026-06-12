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Un tiroteo en Texas dejó un muerto y más de 11 heridos. "Tenemos 11 víctimas confirmadas hasta el momento. Al menos una víctima falleció en el lugar de los hechos”, declaró la alcaldesa Lori Blong.
“La situación del tirador activo ha terminado y se confirma que el atacante ha fallecido".
La policía de Midland respondió, sobre las ocho de la mañana, a un reporte de un tiroteo, según informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.
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"Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona", detalló el escrito.
El hospital Midland Memorial recibió a nueve víctimas del tiroteo, según declaró la portavoz Tasa Richardson en un comunicado a CNN.
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“Cuatro están en el quirófano y cinco se encuentran estables”, dijo Richardson.
mcc
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