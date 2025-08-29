Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso

El próximo lunes 1 de septiembre de 2025 marcará el inicio de una nueva era en la vida pública de México. Como hito en la historia del país, entrará por primera vez en funciones un Poder Judicial de la Federación electo por voto popular, desde jueces de Distrito hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, dicha fecha no sólo traerá consigo el cambio de integración del Alto Tribunal y del poder judicial, también habrá cambios en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en San Lázaro y la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer informe de gobierno, a un año de su administración.

Este lunes además se espera que se caótico ya que a nivel nacional, las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la SEP vuelven a las aulas para el ciclo escolar 2025-2026. Aunado a esto, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) amagó con bloqueos en los principales accesos a la capital, aunque, apenas anunciaron que sería pospuesto.

Lee también Autonomía del INE debe prevalecer en reforma electoral, defiende Taddei; destaca colaboración con comisión presidencial

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de los detalles de cada evento y ceremonias que se realizarán el 1 de septiembre en el país.

Sheinbaum rinde primer informe de gobierno

De cara a rendir su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el respaldo de siete de cada 10 ciudadanos que aprueban su labor, esto, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez.

Los últimos días se han estado afinando los detalles para la presentación de dicho informe que se realizará en Palacio Nacional, sin embargo, para el 1 de octubre (fecha en que se cumple oficialmente un año de su gobierno), se tiene previsto que rinda un informe en el Zócalo capitalino.

Para el 1 de septiembre, la mandataria federal informó que no habrá la tradicional "Mañanera del Pueblo", ya que la cita del informe está prevista a las 11 de la mañana.

Lee también "Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 28 de agosto de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

En su conferencia de prensa del pasado 28 de agosto, Sheinbaum también reveló la asistencia de su gabinete ampliado, miembros de la sociedad civil y comunidades indígenas.

"Viene obviamente el gabinete, el gabinete ampliado. Invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades. Vienen de todos los sectores", informó.

Posteriormente, a las 10 de la noche, se prevé que la Presidenta asista a la ceremonia protocolaria de la toma de protesta de los nuevos ministros de la Corte y aclaró que no se quedará a los eventos posteriores.

En los últimos días, la mandataria ha compartido una serie de spots en los que destaca los avances de su administración. Entre ellos menciona que “vamos por el camino correcto”, en cuanto a su estrategia de seguridad, construcción de viviendas, el sistema de salud, entre otros.

Lee también Harfuch reafirma compromiso de coordinación entre el Gabinete de Seguridad y los estados; impulsarán la estrategia de Seguridad

Entrada del nuevo Poder Judicial

El 1 de septiembre, 881 personas juzgadoras serán las encargadas de presidir el nuevo modelo de justicia en México tras ser electas en las votaciones del pasado 1 de junio del 2025.

Entre los puestos a renovar están ministras, ministros, jueces, juezas, magistradas y magistrados, quienes tomarán protesta en una sesión solemne en el Senado que tendrá una duración de cuatro horas y se llevará a cabo a partir de las 19:30 horas.

Los primeros en tomar protesta a las 19:30, serán los nueve ministros electos de la SCJN, quienes además acordaron realizar tres ceremonias para el inicio de actividades de la Corte:

La toma de protesta ante el Senado de la República .

. La sesión solemne de instalación de la Suprema Corte .

. La ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio por parte de pueblos indígenas y afromexicanos.

Lee también El IVA por un Boing, una casa de 12 mdp y la trifulca en el Senado; las polémicas políticas de Noroña

Nuevo Poder Judicial en México. Foto: iStock

La jornada en la Corte comenzará a las cinco de la mañana con la “purificación” de espacios en sus instalaciones ubicadas en José María Pino Suárez 2.

En el Senado, el Salón de Sesiones recibirá a senadores, personas juzgadoras electas e invitados especiales. Luego de los ministros, la toma de protesta para las demás personas juzgadoras será por grupos:

19:30 horas:

(9) Ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(2) Magistrada y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(15) Magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(5) Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial

20:00 horas:

(130) Magistradas y magistrados del Primer y Segundo Circuitos

20:30 horas:

(130) Magistradas y magistrados del Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Circuitos

21:00 horas:

(129) Magistradas y magistrados del Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno y Vigésimo Circuitos

21:30 horas:

(75) Magistradas y magistrados del Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos

22:00 horas:

(130) Juezas y jueces del Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Circuitos

22:30 horas:

(125) Juezas y jueces del Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo, Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Circuitos

23:00 horas:

(131) Juezas y jueces del Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primer, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercer, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Circuitos

Transición en la Mesa Directiva del Senado; Laura Itzel Castillo, de Morena, será presidenta

El 1 de septiembre será presidido por la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado Laura Itzel Castillo, quien releva a Gerardo Fernández Noroña, y que fue elegida por unanimidad el 28 de agosto y quien este viernes 29 de agosto rindió protesta.

La propuesta fue presentada por el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien resaltó que la legisladora cuenta con "un trabajo propio, reconocido y sólido" por lo que, dijo, podrá representar con dignidad la conducción de los trabajos legislativos.

Entre la bancada de Morena, de igual forma, se definió a tres integrantes más de la Mesa Directiva entrante:

Verónica Camino Farjat , como vicepresidenta.

, como vicepresidenta. Mariela Gutiérrez Escalante , como secretaria.

, como secretaria. María Martina Kantún Can, como secretaria.

Laura Itzel Castillo, senadora de Morena, será presidenta de la Cámara de Senadores. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Lee también Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

"Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México", prometió Laura Itzel Castillo al ser electa como nueva presidenta de la Cámara de Senadores.

Cambios en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados también se va a renovar la Mesa Directiva, actualmente presidida por Sergio Gutiérrez Luna.

Cada año, la Cámara baja renueva sus cargos para avanzar en la vida legislativa del país. La Mesa Directiva es el órgano que dirige las sesiones del Pleno, garantiza el correcto funcionamiento de los debates y representa a la Cámara.

Transportistas amagan con bloqueos masivos

El descontento de transportistas con las actuales tarifas del transporte público en la capital del país, llevaron a que amagaran con salir a las calles y bloquear los principales accesos de la CDMX.

Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) que reúne a unas 7 mil 500 unidades dijo que participarán en estos bloqueos del próximo lunes, aunque este viernes 29 de agosto anunciaron que pospondrían dicha medida ante la iniciativa de las autoridades por escucharlos.

Anteriormente habían denunciado que el secretario de Gobierno César Cravioto les dio largas sobre su petición de subir las tarifas a los capitalinos. Los transportistas exigen el alza de la tarifa o que les den vales de gasolina ya que, acusan, en los últimos años ha aumentado el precio de la gasolina, sin embargo, la tarifa del transporte sigue entre los 6 y 8 pesos en la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/nro