Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

En sus primeras declaraciones luego de ser electa por unanimidad por la bancada de Morena como virtual presidenta del Senado, advirtió que desde la Mesa Directiva promoverá el diálogo y el acuerdo con todas las fuerzas políticas, pero también defenderá los postulados de la izquierda y el proyecto de la presidenta .

Ante los medios de comunicación, reconoció que es necesario que en las sesiones de la Cámara Alta se mantenga el entre los grupos parlamentarios y se honre el parlamento.

“Voy a trabajar con institucionalidad sin renunciar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda apoyando al movimiento regeneración nacional y las iniciativas que envié nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.

Senado. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
“Considero que la política debe ser un vehículo civilizatorio y que parlamento viene de parlar, es decir, de hablar y que puede haber discusiones muy fuertes, pero que lo importante es que haya respeto”, subrayó.

La morenista afirmó que tiene la fortaleza y el compromiso de sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo, por lo que hará valer la ley y la Constitución en la conducción de las sesiones.

Laura Itzel Castillo anunció que la propuesta de Mesa Directiva que Morena pondrá a votación del Pleno del Senado está compuesta solo por mujeres en los cargos que le corresponden, la Presidencia, una vicepresidencia y dos secretarías.

