El periodista Ciro Gómez Leyva arremetió contra el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, luego de que el morenista le reclamó por la "falta de solidaridad" hacia él, tras el incidente con el líder priista Alejandro "Alito" Moreno.

Por medio de redes sociales, el periodista de Radio Formula dijo que "en su desesperación, Noroña me reclama falta de solidaridad ante la 'agresión' de Alejandro Moreno".

Además, acusó que el presidente de la Cámara Alta le dijo que cuando ocurrió su atentado el 15 de diciembre de 2022, él lo “condenó enérgicamente” y en este caso, ocurrido ayer 27 de agosto en el Senado, a Ciro le faltó solidaridad.

Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña protagonizan enfrentamiento en el Senado (27/08/2025). Foto: Especial

"Dijo que él 'condenó enérgicamente' el atentado en mi contra. Vaya. Pensé que lo había hecho por convicción, no para venirlo a cobrar un día", escribió el periodista.

El periodista aseguró que creyó que el apoyo, del aún Presidente del Senado, tras ser atacado con un arma de fuego era "solidaridad" y no una "inversión".

Culminó su mensaje expresando que "aquello fueron nueve balazos a la cabeza (su atentado); lo del miércoles, unos pinches empujones".

Noroña acusa a Ciro Gómez Leyva de justificar agresión de Alito Moreno

Gerardo Fernández Noroña posteó un mensaje en el que acusa a Ciro de "justificar la agresión y decir que la merezco".

El líder del Senado comentó que no eran iguales ya que él seguiría siendo "solidario" mientras al periodista lo describió como un "fascista".

