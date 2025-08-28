A escasos días de la salida del actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se confirmó a la nueva titular de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo.

Este jueves 28 de agosto se confirmó que será la senadora guinda quien presidirá el cargo y tomará posesión el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario.

Siguiendo la línea de los últimos años, donde seguido de un Presidente de la Mesa Directiva continúa una Presidenta, el Senado será presidido por una mujer, pero ¿cuántas mujeres presidentas ha tenido la Cámara Alta?

Lee también Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Aunque el Senado de la República había sido encabezado mayormente por hombres, a la fecha ha sido presidido solamente por 6 mujeres, siendo María Lavalle Urbina la primera mujer presidenta del recinto legislativo en 1965.

Nueve años más tarde entraría en el poder la segunda mujer presidenta, María Guadalupe López Bretón, en 1974.

En 1997, en la LVI Legislatura, María de los Ángeles Moreno Uruegas sería la senadora a cargo de dirigir la Cámara Alta.

Tras la llegada de Moreno Uriegas pasarían 22 años antes de que alguna mujer volviera a tomar la Presidencia de la Mesa Directiva.

Lee también Promete Laura Itzel Castillo institucionalidad como presidenta del Senado; agradece a morenistas por elegirla

En 2019, con la llegada de la senadora Mónica Fernández Balboa, comenzó la paridad de género para presidir el Senado. Cabe destacar que, de septiembre de 2018 a la fecha, senadores de Morena han sido quienes encabezan la Cámara Alta.

De ahí en adelante, cada dos años una mujer dirige un nuevo periodo ordinario.

En 2021, Olga Sánchez Cordero y en 2023 Ana Lilia Rivera Rivera, fueron las últimas mujeres, hasta la reciente elección unánime del partido guinda.

Actualmente, más mujeres han ocupado altos cargos en la política, debido a la paridad de género promovida en el ámbito legislativo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr