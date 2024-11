Olga Sánchez Cordero, diputada federal por Morena, destacó se debe seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género y la igualdad sustantiva y en el sistema nacional de cuidados, durante el tercer congreso nacional de la colectiva 50+1.

“Desde el maternal, que los niños y las niñas sepan que somos iguales, que tenemos igualdad en nuestros derechos y que no se valen las violencias en contra de las mujeres y de las niñas”, resaltó la legisladora. Durante el tercer Congreso Nacional de la colectiva 50+1 que agrupa: senadoras, políticas, activistas y empresarias.

María Elena Orantes, Cónsul de México en Houston, refirió que este 25 de noviembre las mujeres aún no pueden alzar la voz para decir que se erradicó la violencia, ya que se ha transformado. “Este 25 de noviembre no podemos alzar nuestra voz para decir que ha erradicado la violencia, por el contrario, vamos viendo nuevas formas, vamos viendo nuevas caras, pero la única manera de lograr evitar que este lastre de la sociedad siga permeando, inundando a nuestros patrones de conducta y de nuestras familias es justamente seguir manteniendo esta unidad”, subrayó la Cónsul.

La Colectiva Nacional 50+1 realizó la Asamblea Anual con la participación de la Directiva Nacional, Presidentas de Comisiones y de los Capítulos.

Un encuentro lleno de compromiso; porque juntas seguiremos rompiendo barreras y techos de cristal.#EsTiempoDeMujeres pic.twitter.com/3zO92yMKXf — 50+1 (@50mas1Mx) November 25, 2024

“En mi calidad de Consul General de México en Houston, honrada de representar a este país en la tercera ciudad más importante de Estados Unidos es decirles que se admiró a las mujeres y las respeto y me pongo de pie para hablar de ellas, que el máximo honor de nuestra fuerza es tener este género que vibra en valor y en fortaleza es hablar también de aquellas mujeres que se atrevieron a pasar el muro de nuestra frontera para llegar en su lucha de sueños y oportunidades con tremendas pesadillas en el cruce con una serie de violencias que lastiman”, añadió.

Por su parte, Marcela Guerra, diputada federal (PRI), señaló que la democracia no solo es electoral, es vivir en igualdad de oportunidades. “La democracia no sólo es electoral, la democracia no sólo es vencer la pobreza, la democracia es la igualdad de oportunidades para todos”, declaró Marcela Guerra.

Resaltó que la lucha por la igualdad ha sido de manera permanente, la cual se va graduando para concretar resultados a partir de la llegada de las mujeres a los espacios de poder.

