Primer golpe legal por los palcos del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026; palcohabiente acude a la Profeco

Este martes se llevó a cabo la primera acción legal por parte de un palcohabiente del Estadio Azteca, rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El propietario de uno de los palcos acudió a la Profeco para imponer una demanda contra los dueños del Coloso de Santa Úrsula; sin embargo, aseguran que las negociaciones siguen en pie.

"La Asociación no presentará ningún recurso por el momento, hasta en tanto las negociaciones siguen. Lo de ahorita es acompañamiento, podríamos decir. Es una obligación moral que tenemos con los afiliados", explicó Roberto Ruano Ortega, secretario general de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

Lee También Estadio Azteca rechaza polémica con los palcohabientes; acusa a hijo de José Ramón Fernández de difundir "fake news"

Ruano Ortega explicó que a falta de 408 días para que inicie el Mundial en la Ciudad de México sigue sin haber solución ni avances para los dueños de palcos y plateas, pero asegura que el diálogo continúa sin interrupciones.

"Soluciones todavía no, en eso estamos cordiales porque las puertas están abiertas. El diálogo nunca se ha interrumpido, no hay avances, pero ya no depende tanto del estadio, les daremos un tiempo para que se solucione antes que la asociación tome una resolución", agregó.

Un acuerdo económico no es opción para los dueños de plateas y palcos

No hay dos opciones ni tres. Sólo hay una y es que se respete su lugar en el Mundial 2026. Llegar a un acuerdo económico no es un camino que quieran tomar.

Lee También Estadio Azteca y sus inauguraciones en Copas del Mundo; en 2026 será único

"No es petición, es nuestro derecho. Queremos que se respete nuestro contrato, nada más. Todavía no hay solución. Tajantemente, el palco y las plateas son intocables. Cada titular tiene su lugar asignado y ese es intocable", explicó Ruano.

"No bajo ningún motivo, porque generaríamos un antecedente. A los titulares de palcos nos queda 40 años de uso y gozo del palco del estadio. Nosotros ya pagamos no hay porque pagar algo extra cuando se pagó y nos quedan 40 años más", aseveró sobre el tema económico.

Buscan que crezca el número de afiliados en la Asociación

Por ahora, la Asociación ha crecido a dos mil 500 lugares y esperan que con el pasar de las semanas crezcan los afiliados para mostrar mayor peso y se respeten sus derechos como dueños del espacio dentro del inmueble.

"Aprovecho para invitar a todos los titulares de palcos y plateas que no se han afiliado que se unan porque juntos podemos tener mejor impacto en nuestras peticiones. Hoy estamos a 408 días de qué empiece el Mundial empiezan (los tiempos) a apretar, pero estamos con suficiente margen", concluyó.