Capitalinos reportan que Sistema de Alertamiento no llegó a todos los celulares durante el Simulacro Nacional 2025 CDMX

Durante el Simulacro Nacional 2025, capitalinos reportaron que la alerta masiva no sonó en sus dispositivos móviles durante el ejercicio, este martes 29 de abril.

En punto de las 11:30 horas, la alerta se activó en los altavoces de la CDMX, a cargo del Servicio Sismológico Nacional.

En tanto, el Sistema de Alertamiento en dispositivos móviles en CDMX no funcionó en todos los teléfonos. Esperaban que la alerta llegará a la mayoría de los dispositivos, ante ello muchos usuarios reportaron la falla.

Lee también FOTOS: Así se desarrolló el Primer Simulacro Nacional 2025; imágenes de los posibles escenarios

Las primeras pruebas de alertamiento por sismos, mediante teléfonos celulares en la CDMX y Zona Metropolitana, fue en agosto y septiembre de 2024

Así llegó el mensaje de alerta a celulares

El mensaje "Simulacro de Sismo" se activó a las 11:30 en los dispositivos móviles, acompañado de un sonido distintivo y en algunos otros de vibración en el celular.

Mensaje de alerta sísmica. Foto: Especial

En una encuesta que realizó EL UNIVERSAL, al corte de las 11:52, el 49% de los votantes indicaron que no recibieron ningún mensaje de alerta.

🚨 ¿Recibiste el mensaje de Alerta Sísmica del Simulacro Nacional 2025 en tu celular? — El Universal (@El_Universal_Mx) April 29, 2025

¿Qué dice el mensaje de la alerta?

"ESTE ES UN SIMULACRO - Se activó la alerta sísmica el 29 de abril de 2025 a las 11:30 hrs - ESTE ES UN SIMULACRO", es el mensaje que podría aparecer en el celular en caso de recibirlo.

Ante ello, el celular vibrará y emitirá un sonido distintivo por aproximadamente ocho segundos.

¿Cuál será la hipótesis del Simulacro Nacional 2025?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el llamado de la alarma sísmica será debido a la hipótesis principal de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Oaxaca, que afectará la zona centro y sur del país.

Personas participan en el Primer Simulacro Nacional 2025 en la zona Centro de la Ciudad de México. Foto: Juan Boites/EL UNIVERSAL

¿Dónde sonó la alarma sísmica?

La activación del sistema de alertamiento sísmico será a través de los 14 mil 491 altavoces, así como por medio de estaciones de radio y televisión locales. En estos 11 estados se activarán las alarmas:

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Personas participan en el Primer Simulacro Nacional 2025 en la zona Centro de la Ciudad de México. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

“No sonó alerta en celulares” por simulacro; C5 se activó minutos después, relatan trabajadores del Edomex

Cuautitlán Izcalli, Mex.- “Lo que yo recibí en mi teléfono fue un mensaje donde decía que la alerta a celulares solo llegaría en la CDMX. Y en mi trabajo lo que pasó es que participamos en el simulacro, nos avisaron desde la semana pasada”, relató Josué Cortes, trabajador de una tienda de helados en el Centro Comercial Luna Parc.

Josué participó en el Simulacro Nacional y bajó del segundo piso del inmueble para llegar a la explanada del palacio municipal de Cuautitlán Izcalli, donde también se congregaron más de 130 trabajadores del Ayuntamiento, donde se reportó saldo blando.

A su teléfono celular la compañía ATT le envió un mensaje ayer por la noche, donde le invitaban a participar en el ejercicio de protección civil, al tiempo de informarle que “la alerta en celulares solo se va a emitir en la CDMX”.

“En mi teléfono yo tengo una aplicación que me bajó mi hija. Suena fuerte cuando hay sismos, hoy no se activó y supongo es porque no era real. Y aunque no lo sea, muchos no saben qué hacer”, dijo Zonia Trujillo, empleada en un restaurante de Luna Parc.

Los trabajadores del gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli que participaron en el Simulacro Nacional, no tenían ni 5 minutos de haberse instalado de nueva cuenta en sus respectivos lugares de trabajo, cuando la alerta sísmica del gobierno mexiquense sonó otra vez.

Por lo anterior, volvieron a evacuar el edificio en la colonia Centro Urbano, donde el personal de protección civil y bomberos municipal les informó desconocer la causa por que se activó de nueva cuenta la infraestructura del C5 estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr