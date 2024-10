Tras emitir sus condolencias a amigos y familiares de Ifigenia Martínez, la diputada Olga Sánchez Cordero se dijo lista para participar en el proceso de sustitución de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora recordó que ella estuvo enlistada para contender por la presidencia de la Mesa Directiva al inició de la 66 legislatura, pero decidió no competir y dejar el espacio libre a Ifigenia.

“Cuando ella, cuando doña Ifigenia me dijo “yo quisiera estar en la Presidencia porque quiero entregarle la banda a Claudia Sheinbum”, yo le dije “me sumo inmediatamente a tu a tu propuesta y a tu deseo”, y así lo hice, me sumé a ella, fue un ícono toda la vida para mí porque era mujer de lucha, una mujer feminista p or supuesto, y sobre todo mujer de izquierda”, declaró.

Lee también Muere Ifigenia Martínez; hace apenas cuatro días tomó protesta a Claudia Sheinbaum como Presidenta

La ministra en retiro explicó que de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la vicepresidencia a cargo de Sergio de Gutiérrez Luna, ocupará las funciones de Presidente en tanto se convoca a una elección en el pleno.

Recordó que al interior del grupo parlamentario de Morena se acordó dejar el cargo a una mujer, por lo que hizo votos para que dicho acuerdo sea respetado.

“Lo que se establece es que vuelva a ver una elección, y sobre todo porque este primer año se había acordado que iban a ser mujeres las que vamos a llegar a la presidencia de la Cámara, y yo creo que tiene que haber una elección, seguramente Dolores Padierna estará interesada y por supuesto yo también estoy interesada en presidir la Cámara de Diputados, yo quisiera que respetaran ese acuerdo y que de alguna manera pues nos dieran oportunidad a las que a las que deseamos llegar a la Presidencia”, concluyó.

