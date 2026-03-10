Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados, aprobaron por 45 votos a favor y 39 en contra, el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto fue avalado en comisiones unidas sólo con los votos a favor de los diputados de Morena, y los sufragios en contra de los legisladores del PT, PVEM, PAN, PRI y MC.

La iniciativa del Ejecutivo avanzó en comisiones gracias a que sólo necesitan la mayoría simple, pero mañana que se discuta en el pleno, necesitan la mayoría calificada, es decir, 334 votos, pero sin sus aliados, Morena sólo alcanzaría 253 votos favorables si acuden todos sus legisladores, por lo que se prevé que se deseche.

Durante la discusión del dictamen, todos los partidos, incluidos los aliados de Morena, se pronunciaron en contra de la reforma electoral. El diputado Ricardo Astudillo (PVEM) pidió modificar el proyecto del Ejecutivo.

Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral que presiden los diputados Víctor Hugo Lobo y Leonel Godoy. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente, porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática, lo decimos con respeto, responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo”, dijo.

En su turno, el diputado Pedro Vázquez (PT) afirmó que su partido ha “sido objeto de un linchamiento mediático en estos últimos días, por defender una postura no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para las voces minoritarias”.

“Nuestro grupo parlamentario del Partido de Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la cuarta transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral para votar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum (10/03/26). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

