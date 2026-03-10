Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad la reforma presidencial que busca acotar las llamadas “pensiones doradas” en el sector paraestatal para tasarlas en 70 mil pesos mensuales; ello con el apoyo de la oposición que cuestionó la retroactividad en su aplicación y que no sea generalizada para los funcionarios de las secretarías de Estado y militares.

En el marco de la reunión se avaló con 32 votos la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum que se aplicará a ex funcionarios de CFE, Pemex y otras paraestatales que tienen pensiones por encima de salario de la titular del Ejecutivo Federal. El dictamen fue turnado al pleno para su discusión previsiblemente este mismo martes.

Oposición considera que "pensiones escandalosas" deben terminar

A nombre del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya afirmó que “por supuesto que estamos a favor de eliminar pensiones que son escandalosas, que son abusivas y que son absolutamente indefendibles, es decir que una persona en Luz y Fuerza del Centro que cobre una pensión mensual de 1 millón de pesos, me parece absolutamente indefendible".

“Que haya más de 300 personas solo en Luz y Fuerza del Centro que cobran cada mes pensiones de 300 mil pesos es algo que por supuesto coincidimos, se tiene que acabar. Y eso es lo correcto en esta iniciativa”, dijo el senador.

Sin embargo, expuso, hay una cerrazón de Morena porque solamente va a aplicar a la administración pública descentralizada. Pero la reforma no aplica a la administración pública centralizada.

“Pero si la pensión está en Gobernación, en Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Salud, ahí no aplica la reforma. Basta leer el texto, dice con toda claridad, solo aplica a la administración pública descentralizada. Y podrán decir, es que las pensiones del ISSSTE ya están topadas. Ustedes saben perfectamente que hay gente con pensiones del ISSSTE de más de 200 mil pesos”.

Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la retroactividad, porque el artículo 14 constitucional es muy claro y es muy categórico al respecto. A ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo alguno en perjuicio de ninguna persona.

“Una persona que dedicó 20, 30, 40 años de su vida profesional al servicio público lo hizo bajo un marco normativo determinado. Con ese marco normativo calculó su retiro, planificó su vejez, organizó sus finanzas con base en compromisos que el propio Estado mexicano adquirió mediante las leyes y contratos aplicables en su momento”, dijo.

Asimismo, cuestionó la excepción a las Fuerzas Armadas. “Ahora sí, estamos hablando de lo contrario dentro del mismo dictamen, porque la exposición de motivos justifica esa excepción invocando, y cito textualmente, la diversidad de regímenes de pensiones existentes y el respeto de derechos constitucionalmente protegidos. Esa justificación, con todo respeto, es constitucionalmente insuficiente”.

Carolina Viggiano, del PRI, anunció el voto a favor de esa bancada. “Por supuesto, coincidimos en que hay que ponerle un alto a los excesos del presente, del pasado y del futuro. No podemos continuar con ese tipo de cosas”.

“El dictamen que nos convoca tiene al menos tres inconsistencias que ponen en riesgo al Estado de Derecho en México. Señalarlas no conduce a que estemos en contra de una revisión del gasto público y que, cuando sea el caso, se terminen acciones derivadas de la corrupción y que no solo sean un escándalo: que se castiguen”, apuntó.

Fast Track a eliminar pensiones doradas

El Senado de la República en fast track dio primera lectura al dictamen de la reforma presidencial que busca acotar las llamadas “pensiones doradas” en las empresas paraestatales para toparlas a 70 mil pesos mensuales.

Al iniciar la sesión ordinaria de este martes, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dio cuenta del trámite por lo que se prevé que dicha reforma constitucional sea discutida y aprobada en la sesión ordinaria de mañana miércoles.

De acuerdo con la iniciativa presidencial al artículo 127 constitucional, se propone topar en 70 mil pesos mensuales esas remuneraciones, es decir, el equivalente al 50 por ciento de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República.

Quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución.

