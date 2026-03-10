De octubre de 2024 a la fecha, en México se han canjeado de forma voluntaria y anónima, 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo: 5 mil 365 armas cortas, 2 mil 678 armas largas, mil 158 granadas y 11 mil 914 cargadores, como parte de la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de marzo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria indicó que niñas y niños acudieron a módulos del gobierno federal para intercambiar 8 mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos.

Al presentar un informe respecto a actividades realizadas para fomentar la paz en el país, la titular de la Segob destacó que se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites en beneficio de 3 millones 564 mil personas.

Visitas casa por casa logró detección de niños violentados en Edomex

Señaló que el gobierno federal ha realizado 312 mil 48 visitas casa por casa en los territorios de paz donde identificaron a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecieron programas de la estrategia "Jóvenes Transformando México". Recordó que las visitas casa por casa funcionan para detectar otro tipo de alertas.

Por ejemplo, dijo, esta semana en un domicilio del Estado de México, se ubicaron a tres niños víctimas de violencia, a quienes, señaló, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atendió de inmediato.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se refuerza atención a las causas precisamente con la atención a los jóvenes y en esta estrategia de jóvenes transformando México”, expresó la funcionaria.

Van por 100 nuevos centros de México Imparable

Aseguró que se construirán, ampliarán, rehabilitarán 500 planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar en 2026. Indicó que en total habrá nuevos tecnológicos, así como nuevos Bachilleratos Margarita Maza.

También se edificarán 100 nuevos centros de México Imparable con actividades deportivas y también se impulsarán actividades culturales, así como circuitos nacionales de festivales y se pondrá en marcha el programa "Jóvenes Unen al barrio".

Además, 5 mil boxeadores entrenarán a 100 mil jóvenes en todo el país con el programa "Boxeando por la Paz". Comentó que los 61 territorios de paz están en 22 entidades, donde trabajan en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación (SEP), el DIF y en las ferias atienden a los jóvenes, de acuerdo a sus proyectos.

“Educación les ofrece la posibilidad de regresar a la escuela con apoyos, con becas, como la Benito Juárez, la beca Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro. En tanto, la Secretaría de Trabajo los acerca a ferias del empleo y emprendimiento y les brinda la posibilidad de capacitarse con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras FINABIEN les otorga créditos para emprendedores”, explicó.

A la fecha se han realizado 485 ferias de paz, brindando más de 2 millones de servicios y trámites, además se han constituido 367 comités de paz. En 298 mesas de paz estatales y regionales han llevado a cabo 8 mil 197 jornadas por la paz en todo el país, realizando tequio, ceremonias cívicas, bodas colectivas, y otras actividades. El 3 de marzo se instalaron 12 consejos de paz y justicia cívica estatal y municipal en Quintana Roo y establecieron convenios de nación.

En Michoacán, a través de las ferias de paz, se han brindado más de 242 mil servicios de trámites y otros servicios. Detalló que en el marco del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo se realizó la carrera Juntas Somos más Fuertes en Cajeme y la Comisión Nacional de Deporte (Conade) llevó a cabo la clase nacional de defensa personal mujeres imparables, con la participación de más de 52 mil 600 personas.

A través de los comités se impulsó la recuperación de 376 espacios públicos en Cajeme, Sonora. Y jóvenes participaron en la reforestación de un espacio de una colonia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se implementó la campaña Juárez Amanece Limpio y en Salamanca, Guanajuato, la semana pasada se inauguró una obra comunitaria con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Rosa Icela Rodríguez celebró el arranque de la estrategia nacional para el fortalecimiento de las familias del DIF, que activó 97 centros de desarrollo comunitario DIF-Pilares.

“Estuvimos en 25 municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca con el Tianguis de Bienestar, donde se han entregado un millón 954 mil artículos nuevos a más de 292 mil personas”, destacó la funcionaria.

