De acuerdo con documentos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, el empresario petrolero Juan Carlos Guerrero acumuló una deuda fiscal de más de tres millones de pesos, luego de que una de sus empresas omitiera declarar la venta de más de siete millones de litros de combustible, durante el año 2013.

Guerrero es un empresario de Tabasco cuya hija tuvo una lujosa celebración de 15 años el pasado fin de semana. Galilea Montijo condujo el evento, que contó con la participación de artistas como Belinda y J Balvin. Medios locales estiman el costo del festejo en al menos 40 millones de pesos.

El 19 de agosto de 2022, el departamento de Supervisión y Revisión de Procedimientos Legales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco realizó una resolución de responsabilidad solidaria para el C. Juan Carlos Guerrero Rojas, socio de la empresa Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V.

Lo anterior debido a que el 4 de junio de 2015 la Dirección de Auditoria Fiscal determinó una deuda por 2 millones 848 mil 192 pesos debido a que, durante el 2013, la compañía omitió declarar la venta de 7 millones 854 mil 807 litros de combustible:

5 millones 641 mil 547 litros de gasolina magna

1 millón 110 mil 487 litros de gasolina premium

1 millón 102 mil 773 litros de diésel

Por estas cantidades, la autoridad fiscal determinó un adeudo por omitir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 2 millones 848 mil 1942 pesos:

2 millones 30 mil 957 pesos por gasolina magna

487 mil 726 pesos por gasolina premium

329 mil 508 pesos por diésel

La omisión del pago de impuestos fue descubierta tras una visita domiciliaria a la compañía. El 17 de febrero de 2023, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, mediante su Procuraduría Fiscal ratificó a Juan Carlos Guerrero Rojas como responsable solidario de la empresa Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V., por lo que debía asumir una deuda de 3 millones 630 mil 166 pesos, derivada de las actualizaciones y recargos a la deuda acumulada durante los últimos años.

La designación de responsable solidario tiene lugar cuando una empresa no cuenta con solvencia para saldar su deuda fiscal, así que un representante debe responder por el monto.

En este caso, Guerrero fue designado como responsable debido a que es el socio que posee la mayor cantidad de acciones de la compañía. Además, la secretaría estatal argumenta que no encontró que la empresa contara con propiedades, vehículos ni cuentas bancarias a su nombre para pagar su deuda.

De acuerdo con registros mercantiles, desde el 2013, el empresario posee la mitad de las acciones de Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V.

La resolución de la Secretaría se dio mediante un acuerdo de notificación por estrados, luego de que el citatorio no pudiera ser entregado a Guerrero Rojas, pues, durate una visita de representates de la dependencia, se constantó que en su domicilio fiscal registrado no se encontraba nadie y sus vecinos argumentaron que desde hacía años, nadie vivía en esa propiedad.

Tras una revisión realizada por esta Casa Editorial, no se encontró un registro público que acredite el pago de la deuda acumulada por la empresa de Guerrero Rojas.

La resolución de la Secretaría de Finanzas respecto al empresario. Imagen: Captura de pantalla.

Guerrero participa en 17 empresas

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el empresario es socio o tiene participación en al menos 17 empresas. 15 fueron registradas en Comalcalco, Tabasco, una en Cancún y otra en Cárdenas, Tabasco.

De acuerdo con registros en la Plataforma Nacional de Transparencia una de estas sociedades, Servicios Chocogas S.A. de C.V., figura en el padrón de proveedores y contratistas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para los años 2022, 2023 y 2024.