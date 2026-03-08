La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa, “a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas”.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las sanciones del gobierno estadounidense han permitido agravar la crisis energética que sufre la isla desde 2024, a raíz de las restricciones al acceso de combustibles.

“La situación afecta gravemente a la población civil y a las condiciones de vida digna de la sociedad, por lo que reprobamos cualquier intento de obstrucción de la solidaridad internacional que busca paliar las necesidades urgentes del pueblo cubano”, señaló en un comunicado publicado este 8M.

La Universidad Nacional resaltó que, como institución educativa pública, defiende que el derecho a la educación no puede garantizarse cuando se asfixia el tejido social.

“Exhortamos al gobierno estadounidense a que revise y revierta las acciones contra Cuba, atendiendo a las resoluciones reiteradas de la Asamblea General de la ONU y a los informes de las personas expertas en derechos humanos de esta organización internacional”, añadió.

En ese sentido, la UNAM indicó que también sigue de cerca la situación de crisis en Venezuela, tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre la situación venezolana, confió en que pronto se restablezca la plena soberanía del país sin injerencias extranjeras.

“Rechazamos firmemente el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe, toda forma de intervención y la violación del Derecho Internacional Público, cuyas normas deben prevalecer”, garantizó.

La institución culminó su mensaje haciendo un llamado al respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos y a garantizar los derechos humanos y libertades individuales de las personas.

