La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó con firmeza los feminicidios de Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que, sostuvo, han enlutado a la sociedad morelense.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios expresó su solidaridad con la comunidad universitaria de la institución educativa y se dijo confiada en que las autoridades investigarán a fondo para detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Universidad Nacional explicó que las entidades académicas que forman parte del campus Morelos de la UNAM comparten proyectos, actividades, tareas cotidianas e instalaciones con la UAEM, por lo que se encuentra reforzando las medidas de prevención y seguridad que le corresponden.

Además, destacó que se mantendrá atenta para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM.

Urge la Anuies a gobierno morelense a garantizar seguridad de los estudiantes

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) hizo un llamado urgente a las autoridades de Morelos a garantizar la seguridad de las y los estudiantes universitarios en la entidad.

“Es inaceptable que alguien pierda la vida, especialmente una chica en camino a un entorno que debe ser absolutamente seguro para ellas y para todos nuestros jóvenes estudiantes”, dijo Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de esa asociación,

En el marco de la Sesión Ordinaria 1 2026 del Consejo Regional Sur Sureste de la Asociación, celebrada en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), González Placencia lamentó la desaparición y muerte de las jóvenes estudiantes Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez.

“Desde aquí, hacemos un enérgico llamado a las autoridades del Estado de Morelos para que se refuercen las condiciones de seguridad y garanticen que la violencia, el temor y el miedo, no gobiernen a nuestras instituciones de educación superior”, expresó.

El titular de la Anuies expresó la solidaridad de la asociación y sus afiliadas con los familiares de las jóvenes estudiantes fallecidas y respaldó el trabajo de Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma de Morelos.

Indicó que es injusto que se responsabilice a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de estos lamentables hechos y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para esclarecer y deslindar responsabilidades, y así evitar la violencia alrededor de nuestras instituciones.

Indicó que las instituciones de educación superior asociadas cuentan con protocolos de seguridad que se basan en un Manual de Seguridad integral que abarca normas, estructuras organizativas, programas y políticas para prevenir riesgos, proteger a la comunidad universitaria y gestionar emergencias.

Estos protocolos, dijo, incluyen control de accesos, vigilancia, cultura de paz, prevención del acoso y articulación con autoridades que buscan proteger la integridad de estudiantes, personal y docentes, adaptándose al entorno social y territorial de cada institución.

“Vamos a revisar los protocolos de seguridad, saber qué universidades no cuentan con ellos e implementarlos para garantizar la seguridad de nuestras y nuestros estudiantes”, mencionó.

