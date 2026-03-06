Más Información
Gobierno y empresarios activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá
Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos
Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”
Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón
Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales
Cuernavaca, Mor.- Una juez de Control vinculó a proceso a Jared Alejandro, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM).
El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar señaló que con el apoyo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, actuaron respondiendo a la familia de Kimberly y a las exigencias de justicia de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”.
“Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, aseveró.
Lee también Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora
En el caso de Kimberly sus familiares denunciaron su desaparición el viernes 20 de febrero y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró el cuerpo sin vida el lunes 2 de marzo, en un predio contiguo a la UAEM.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]