Cuernavaca, Mor.- Una juez de Control vinculó a proceso a Jared Alejandro, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la (UAEM).

El Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar señaló que con el apoyo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, actuaron respondiendo a la familia de Kimberly y a las exigencias de justicia de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”.

“Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, aseveró.

En el caso de Kimberly sus familiares denunciaron su desaparición el viernes 20 de febrero y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró el cuerpo sin vida el lunes 2 de marzo, en un predio contiguo a la UAEM.

