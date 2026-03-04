Cuernavaca, Mor.- “No hacen falta más soldados, lo que hace falta es que los jóvenes no saquen a Dios de su corazón”, afirmó el párroco que ofició la misa por el descanso de la joven universitaria Kimberly Joselin Ramos Beltrán, encontrada sin vida tras 10 días desaparecida.

Antes de la misa, el tío de la joven víctima Ernesto Rivera, informó que el cuerpo de Kimberly será llevado a Culiacán, Sinaloa, de donde es originaria. Precisó que el cortejo fúnebre sale esta misma noche.

La Fiscalía General de Justicia confirmó por su parte acciones de búsqueda de Karol Toledo Gómez, desde el pasado 2 de marzo, cuando la familia denunció legalmente la ausencia de la joven.

Familiares se despiden de Kimberly (04/03/2026). Foto: Especial

Horas antes la rectora de la UAEM, Viridiana León, reconoció a Karla como como alumna de la máxima casa de estudios en Morelos.

La fiscalía aseguró el despliegue de acciones de gabinete y campo, con el apoyo de autoridades municipales de Mazatepec, corporaciones estatales y dependencias federales, para establecer el paradero de la joven de 18 años, estudiante de Derecho en el campus del municipio de Mazatepec, sur del estado.

“Tal como se ha realizado en otros asuntos de esta naturaleza, se mantiene activa la intervención institucional para garantizar el desarrollo de las acciones de búsqueda, privilegiando en todo momento la atención a las víctimas y el acompañamiento a sus familiares”, sostuvo la dependencia.

