Guadalajara.— La violencia que desató la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, durante el operativo para capturarlo, complicará por un tiempo las labores de los colectivos que buscan a las personas desaparecidas, señalaron integrantes de las agrupaciones Luz de Esperanza y Entre Cielo y Tierra Buscando a Nuestros Tesoros.

Consideran que es momento de que el Estado intensifique las búsquedas en vida, y se decida a resolver el tema de las desapariciones.

“La Comisión Nacional de Búsqueda canceló todas las acciones de búsqueda en el país; entonces no hay una certeza de cuándo se vayan a iniciar las acciones en este sentido por parte de la Comisión Nacional. Aquí, en Jalisco, ya se levantó el código rojo y esto significa que ya se pueden realizar las acciones de búsqueda, pero el problema es que hay muchos puntos que necesitan trabajarse en acompañamiento de la Guardia Nacional o de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional]”, indicó Héctor Flores, de Luz de Esperanza.

Señaló que, incluso, hay temor de que las desapariciones puedan incrementarse debido a posibles reacomodos de los grupos criminales y a la violencia que se deriva de esos enfrentamientos.

“Generalmente, después de este tipo de situaciones hay ataques entre las mismas organizaciones para seguir compitiendo el poder y, pues, de lo que tenemos miedo, más bien, es que se vaya a disparar el tema de las desapariciones y la violencia contra la población civil”, dijo.

Flores recordó que muchas veces los colectivos trabajan con información que se les hace llegar de manera anónima, y confió en que ese flujo no se corte debido a los acontecimientos recientes, e incluso más personas puedan aportar datos para realizar más búsquedas.

Para Martha Leticia García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, lo ocurrido el domingo pasado dificultará las búsquedas, pero es algo que tenía que suceder.

“Sabemos que con la inseguridad que hay por estos cárteles tan poderosos en el país se nos van a dificultar de momento las condiciones de seguridad en nuestras búsquedas, pero esperamos que el gobierno federal de verdad tenga una estrategia para ir de inmediato contra las personas que pueden tomar el mando de este cártel; mientras, nuestras búsquedas están detenidas”, lamentó.

Al igual que Héctor Flores, piensa que también hay riesgo de que las pugnas internas por el poder o con otros grupos criminales compliquen el tema de las desapariciones “porque, obviamente, van a ocupar gente, gente que se enfile en estas nuevas células”.

Sin embargo, señaló que también es momento de que las autoridades se decidan a buscar a los desaparecidos que están vivos, y que los delincuentes mantienen ocultos en casas de seguridad, anexos, ranchos o campamentos como reservas para sus guerras.

Además, deseó que esta sacudida pueda abrir una oportunidad para que quienes están enrolados contra su voluntad en algún grupo criminal, escapen.

“Los cárteles no pueden extenderse tanto como lo hizo este cártel si no está la colusión con diferentes niveles de gobierno. Dice el dicho que a ‘río revuelto, ganancia de pescadores’, entonces esperamos que con este río revuelto muchas personas que están esclavizadas, que están sometidas, que están amenazadas, puedan tener el valor de intentar escapar, que mucha gente pueda llegar a sus casas o se puedan comunicar con sus familias”, indicó.

Insistió en que hasta ahora las autoridades han concentrado sus esfuerzos buscando en fosas, pero muchos de los desaparecidos siguen vivos, y es momento de encontrarlos y liberarlos.

“Encontramos un cuerpo en Semefo y resultó que tenía de avance cadavérico, no sé, ocho meses, un año, pero esa persona tenía ficha, reporte y denuncia de desaparición desde hace cinco años atrás, entonces, esta persona tuvo la oportunidad de haber sido encontrada con vida durante cuatro o cinco años, pero como no los buscan en vida, porque está ese temor, porque está ese miedo, porque a la gente con vida pues obviamente las siguen vigilando, los siguen cuidando y andan entre ellos, pues no los buscan”, expuso Martha Leticia García.