Marcia Lucas, editora de cine estadounidense y pieza clave en el montaje de “Star Wars”, falleció a los 80 años en California.

La noticia fue confirmada por el abogado de la familia, quien compartió un comunicado a medios estadounidenses en el que la recuerdan como una talentosa narradora y una pionera para las mujeres en el cine. “Su influencia es imborrable, pero quienes mejor la conocieron recordarán cómo hacía que la vida se sintiera más vívida, más bella, más divertida y más llena de amor”, señalaron.

En el mensaje también destacaron que su trabajo se caracterizaba por la inteligencia emocional, la humanidad y el ritmo, así como por su habilidad para encontrar la verdad en una escena y dotarla de emoción.

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“Fue una madre y abuela cariñosa, una anfitriona generosa y una amiga leal, cuyo humor y chispa llenaban cada lugar al que llegaba”, añadieron.

El representante legal confirmó que Lucas falleció a causa de cáncer.

¿Quién fue Marcia Lucas?

Marcia Lucas estuvo casada con George Lucas, director de “Star Wars”, y ganó el Óscar a Mejor Edición por la franquicia de 1973.

Creció en North Hollywood e inició su carrera como bibliotecaria antes de realizar una pasantía en el Sindicato de Editores. De acuerdo con Variety, conoció a George Lucas cuando ambos trabajaron con la editora Verna Fields.

Con el tiempo iniciaron una relación que culminó en matrimonio en 1969 y terminó en 1983. Posteriormente, Marcia volvió a casarse con Tom Rodrigues, quien trabajó como gerente de producción en Skywalker Ranch.

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En “Star Wars”, Marcia participó en el desarrollo del montaje, donde aportó sugerencias sobre la construcción de personajes y escenas, mientras George Lucas consideraba sus observaciones.

Además de su trabajo en la saga, también participó en la edición de “American Graffiti” y colaboró en producciones como “Taxi Driver” y “New York, New York”, ambas dirigidas por Martin Scorsese.