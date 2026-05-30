Pocas cosas alteran tanto la tranquilidad del hogar como la sospecha de tener un invitado inesperado y escurridizo. Saber cómo atrapar un ratón en casa de forma rápida y limpia se convierte en una prioridad absoluta en cuanto se detectan las primeras señales.

Por suerte, el Hot Sale 2026 no solo trae descuentos en tecnología y moda; Amazon México ha lanzado excelentes ofertas en trampas para roedores y soluciones de control de plagas.

Desde los sistemas clásicos de resorte hasta innovadoras trampas humanitarias que permiten liberar al animal sin hacerle daño, en esta guía te decimos cuáles son las opciones más efectivas que puedes comprar hoy mismo a precios de remate para recuperar la paz en tu casa.

Amazon México lanza ofertas en trampas para ratones

Trampa Reutilizable para Ratones

La Trampa Reutilizable para Ratones (comúnmente fabricada en plástico ABS de alta resistencia y con un diseño de pinza de alta presión) se ha convertido en la evolución moderna de la clásica trampa de madera. Es una de las soluciones más vendidas y mejor calificadas en Amazon México para el control de plagas domésticas debido a su enfoque higiénico, seguro y de largo rendimiento.

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Hekyip Trampas para Ratones Grandes y Potentes

Las trampas para ratones Hekyip (diseñadas en formato de pinza de plástico ABS reforzado con resortes de acero de alta tensión) se ubican en el segmento de herramientas de control de plagas de uso rudo para el hogar. Al estar catalogadas como "grandes y potentes", están diseñadas específicamente para lidiar no solo con ratones comunes, sino con ratas de campo o roedores de mayor tamaño que las trampas estándar de plástico no logran retener.

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BEE VIBES Mastery Brand Trampas para Ratones 6 Pack

El paquete BEE VIBES Mastery Brand Trampas para Ratones 6 Pack es una de las soluciones en volumen más eficientes y prácticas disponibles para combatir infestaciones de roedores pequeños y medianos en el hogar. Al ofrecer seis unidades por paquete, permite cubrir múltiples puntos estratégicos al mismo tiempo, como cocinas, alacenas y cocheras.

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Catch a MAX Trampas Adhesivas para Ratones

Las Catch-a MAX Trampas de Pegamento para Ratones en Charola son una de las soluciones más tradicionales, económicas y vendidas en México para el control de plagas en el hogar. A diferencia de los modelos mecánicos de impacto, estas trampas basan su efectividad en una superficie con adhesivo de alta resistencia que inmoviliza al roedor en cuanto pisa la charola.

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GuDoQi Trampa para Ratones

La Trampa para Ratones GuDoQi (paquete de 2 piezas, Sin Matar) pertenece a la categoría de trampas humanitarias o de captura viva. Es uno de los diseños más buscados en Amazon México por usuarios que desean erradicar un problema de roedores en el interior de su hogar (como cocinas o habitaciones) sin tener que recurrir a venenos, pegamentos o mecanismos violentos de impacto.

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