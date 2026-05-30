Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada ( PAN) instaló en sesión permanente el Consejo de Protección Civil de Mérida, para cuidar de los meridanos que en las últimas horas han sufrido severas precipitaciones pluviales.

Además se pronostican para las próximas 72 horas lluvias muy intensas como la del pasado viernes que alcanzó los 153.3 milímetros acumulados en menos de diez horas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Patrón Laviada informó que, en respuesta inmediata a la contingencia, se activaron 100 brigadas con trabajadores de diferentes dependencias municipales y se desplegó a diez cuadrillas especializadas, ocho desazolvadoras, seis pipas y más de cien brigadas que continúan recorriendo distintos sectores de la ciudad.

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Estas acciones permitieron el retiro de más de un millón de litros de agua acumulada en zonas afectadas, además de atender reportes relacionados con calles inundadas, limpieza de rejillas, retiro de ramas y árboles caídos.

En el informe presentado ante el Consejo, la alcaldesa detalló que se recibieron 522 reportes ciudadanos en 159 colonias y fraccionamientos, se identificaron 221 calles inundadas y se realizaron 270 acciones de desazolve de zanjas y rejillas para restablecer la movilidad y la seguridad de las familias meridanas.

Como parte de las acciones de protección social, mencionó que se habilitaron refugios temporales en Emiliano Zapata Sur y San José Tecoh.

En estos espacios fueron resguardadas 27 personas, incluyendo familias provenientes del asentamiento Estrellas del Sur y otras zonas vulnerables, además de seis animales de compañía.

Los refugios brindaron alimentación caliente, espacios para descanso, atención médica y servicios básicos.

Asimismo las labores de apoyo se concentraron especialmente en colonias y asentamientos vulnerables como San Antonio Xluch I y III, Emiliano Zapata Sur, Roble Agrícola, San Luis Sur, Estrella del Sur, Santa Teresita, La 86 y Las Palmas, donde personal de diversas dependencias municipales entregó despensas, insumos para la salud y acompañamiento a personas con necesidades médicas específicas.

La alcaldesa refirió que desde hace meses se emprendió una estrategia preventiva para enfrentar la temporada de lluvias, que incluyó la modernización de equipos, la ampliación de programas de limpieza y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica urbana.

Como parte de estos trabajos, se realizaron 6 mil 489 limpiezas de rejillas, se construyeron 19 aljibes, se instalaron 2 mil 386 sistemas de drenaje pluvial y se desazolvaron 4 mil 153 pozos en diferentes puntos de la ciudad.

También mencionó que tan solo en el Centro Histórico se han construido más de cien pozos y se han realizado trabajos permanentes de limpieza y desazolve para mejorar la capacidad de absorción del agua.

Explicó que uno de los principales retos continúa siendo la disposición inadecuada de residuos en la vía pública, así como el vertido de grasas y aguas jabonosas que obstruyen la infraestructura pluvial.

Durante la sesión, Felipe Navarrete Jiménez, representante del Organismo de Cuenca Península de Yucatán (CONAGUA), ofreció el reporte de la precipitación ocurrida el viernes 29, de las 2 de la tarde a las 12 de la noche, que fue de 153.3 milímetros, muy por arriba del umbral que está alrededor de los 90 milímetros, que es cuando se tienen afectaciones.

Explicó que uno de los principales retos continúa siendo la disposición inadecuada de residuos en la vía pública, así como el vertido de grasas y aguas jabonosas que obstruyen la infraestructura pluvial.

También ofreció el pronóstico meteorológico, con condiciones de lluvias muy fuertes a intensas en las próximas 24 horas, este sábado, debido a una circulación de un sistema ciclónico a niveles medios y altos, que se ubica en el occidente de la península de Yucatán y estará generando divergencia, especialmente sobre el noroeste de Yucatán.

Y el pronóstico de las próximas 48 horas, el domingo habrá una vaguada sobre la Península de Yucatán y una divergencia en altura que provocará lluvias intensas en Mérida con ambiente caluroso en el día y cálido al amanecer.

En cuanto al pronóstico de 72 horas, el lunes habrá una vaguada desde Centroamérica hasta la Península de Yucatán y una divergencia en niveles superiores, con 10 a 20 por ciento de probabilidad de lluvias muy fuertes en Mérida.

La alcaldesa Patrón Laviada afirmó: “Mantendremos abierta esta sesión para estar atentos a lo que las y los ciudadanos requieran, porque la prioridad es la seguridad de las familias meridanas”.