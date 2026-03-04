Más Información

Cuernavaca, Mor.- Estudiantes de la UAEM marcharon por segundo día consecutivo para condenar el feminicidio de su compañera , y demandar la renuncia de la rectora Viridiana León Hernández a falta de condiciones de seguridad para el alumnado en la máxima casa de estudios.

Recordaron que en abril de 2025 se registró el de Abril, estudiante de la Facultad de Psicología.

En el caso de Kimberly sus familiares denunciaron su desaparición el viernes 20 de febrero y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró el cuerpo sin vida el lunes 2 de marzo, en un predio contiguo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Estudiantes de la UAEM protestan por el feminicidio de Kimberly (04/03/2026). Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL
La marcha de este miércoles se realizó en silencio y partió de La Paloma de la Paz, acceso principal a Cuernavaca, hacia el campus universitario, donde colocaron flores y veladoras como homenaje y muestra de respeto.

En las puertas 1 y 2 de la universidad cuelgan moños negros en señal de luto, así como carteles con leyendas que exigen justicia para Kimberly y demandan la dimisión de la rectora, Viridiana León Hernández.

En el lugar, estudiantes con el rostro cubierto mantienen cerrados los accesos al campus, como parte de una protesta que ha escalado en los últimos días, por las que viven los universitarios.

Continúan las protestas por feminicidio de Kimberly (04/03/2026). Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL
Su pliego petitorio establece reuniones periódicas con la presencia física de la rectora, información transparente sobre las acciones emprendidas y resultados verificables.

Además, reclaman el fortalecimiento inmediato del esquema de vigilancia: incremento del personal de seguridad (Venados), rondines permanentes, instalación de puestos de control en el circuito universitario y guardias debidamente capacitados.

A ello se suma una mejora integral del alumbrado en el campus y medidas más estrictas de supervisión para automovilistas y peatones. El cierre de accesos mantiene paralizadas las actividades en la máxima casa de estudios, y ha comenzado a circular la especie de un por parte de los estudiantes.

