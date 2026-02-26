Más Información

La jefa de Gobierno, , pidió a la ciudadanía no tener miedo, reiteró que la Ciudad de México tiene cada vez mejores condiciones de seguridad y afirmó que cada día su administración trabaja por garantizar la paz.

“Quiero informarles a todas y todos ustedes, que la ciudad es segura; que estamos en paz, que no debemos tener miedo. Que esta ciudad cada vez tiene mejores condiciones de seguridad. Y se los viene a decir aquí, su jefa de Gobierno. Y aquí estamos con ustedes, en todo momento.

Al encabezar el Casa por Casa de este jueves en la alcaldía , Brugada Molina destacó una reducción de 32% en los delitos de alto impacto en esa demarcación, y se comprometió no sólo a seguir disminuyendo la incidencia delictiva sino que “la población también perciba estos logros”.

Obras sociales en Azcapotzalco. Foto: Especial
Obras sociales en Azcapotzalco. Foto: Especial

Resalta 70 obras concluidas en Azcapotzalco

Tras una visita en la que entregó un Sendero Seguro y un Parque Alegría para los habitantes de los barrios de Santa Bárbara, San Andrés y Santa Catarina, la mandataria capitalina afirmó que en el último año se hicieron 70 obras públicas de distintos tamaños en Azcapotzalco. Entre estas obras, resaltó la rehabilitación de ocho Caminos Seguros, atención a cinco mercados públicos, dos Parques Alegría, dos módulos de vigilancia, 10 puentes peatonales rehabilitados y 31 planteles educativos.

Además, adelantó que “se están terminando de construir 10 canchas mundialistas, para que el Mundial no sólo sea en un estadio, sino en los barrios, en los pueblos y en las colonias. Queremos vivir el Mundial jugando, haciendo deporte y compitiendo en el barrio”.

“En total, hicimos 70 obras públicas de distintos tamaños, en Azcapotzalco, y vamos por más, este año vamos hacer otro tanto más, de grandes obras para beneficio de la gente”, señaló.

Adelantó que muy pronto se abrirá la Utopía del Deportivo Ceylán, en donde habrá un programa especial de robótica.

pjm

