La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se ampliará hasta el próximo 10 de abril, el plazo para la consulta pública para el Plan General de Desarrollo 2025-2045, con la finalidad de sumar más voces y más participación de la ciudadanía en este proceso.

“Hemos recibido solicitudes, muchas voces de que se amplíe la consulta para que haya mayor participación y que continúe este diálogo social y, estamos de acuerdo en que se amplíe la consulta hasta el 10 de abril y eso nos garantiza que haya más participación de la gente”, dijo.

Al encabezar la inauguración del Foro “Capital y Metrópoli”, en el marco de esta consulta pública, la mandataria capitalina, resaltó la gran participación que ha habido en estos meses por parte de la ciudadanía para entablar diálogo sobre el futuro de la capital en los próximos años.

Afirmó que en este proceso de diálogo —que lleva aproximadamente tres meses— se han generado alrededor de 200 mil propuestas, sugerencias y reflexiones que la ciudadanía ha hecho a través de 650 foros, encuestas, debates y otros espacios que se han abierto en la CDMX.

Brugada Molina dijo que también se han aplicado consultas a niñas y niños de las escuelas capitalinas; además de que ha habido participación de los pueblos originarios, cámaras empresariales, entre otros sectores de la población.

“Hay una gran efervescencia de la ciudad de participar, de hablar, de proponer; es importante decir que en los pueblos originarios, barrios y comunidades indígenas residentes, se han llevado a cabo 68 asambleas. Eso es lo que queremos: nunca más una ciudad sin la voz de los pueblos originarios”, dijo.

Confió en que todas las propuestas de la gente sean integradas y se logre construir “un gran documento visionario” para la capital del país rumbo al 2045.

Al respecto, la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri, calificó a este proceso como “inédito”.

Señaló que el Plan General de Desarrollo que se ha venido elaborando “es un proceso tejido” de voces, palabras ideas y propuestas para crear una ciudad mejor.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, María Dolores González Saravia, afirmó que este foro parte de la idea de reunir experiencias “y miradas variadas” para abonar a la reflexión desde una perspectiva de derechos humanos a partir de tres ejes: el retorno a lo público, impulsar un organismo socio ambiental y reconocer el sistema de cuidados “como un eje central del desarrollo”.

“Estos temas nos invitan a mirar la ciudad no sólo como un espacio físico, sino como una comunidad viva donde las decisiones públicas deben traducirse en bienestar cotidiano, en comisiones para la igualdad en todas sus dimensiones y en la construcción de una paz basada en la justicia y dignidad de todas las personas”, dijo.

LL