Falta poco para el concierto gratuito que ofrecerá la cantante colombiana Shakira en la plancha del Zócalo. Para que los asistentes puedan disfrutar del evento se desplegarán 24 delays —pantallas gigantes y bocinas— en distintos puntos del corazón de la CDMX.

Así lo dio a conocer el subdirector de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura, Argel Gómez Concheiro, durante una conferencia de prensa.

Algunas de las pantallas gigantes estarán ubicadas en los alrededores de la plancha del Zócalo:

20 de noviembre

Pino Suárez

5 de mayo

Además, habrá pantallas en avenida Juárez para que el sonido de la intérprete de “Las Mujeres ya no lloran”, llegue a otros puntos, por lo que habrá pantallas en los siguientes puntos:

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

“Estamos invitando a las familias con menores de edad; a las pantallas gigantes que habrá, especialmente en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución”, dijo el subsecretario.

Gómez Concheiro recordó a la población que vaya al concierto de Shakira de este 1 de marzo evitar llevar bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas, para garantizar la seguridad de todas y todos los asistentes.



