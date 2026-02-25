El próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, la cantante Shakira ofrecerá un concierto totalmente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre los objetos permitidos y no permitidos para el evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes.

A través de redes sociales, explicó que los objetos no permitidos son bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, bebidas alcohólicas, hieleras, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia.

Lee también Metro extenderá horario por concierto de Shakira en el Zócalo; habrá pantallas en la Alameda Central y Monumento a la Revolución

Además, señaló que el evento no es apto para animales de compañía, por lo que no se permitirá el ingreso con mascotas.

Indicó que los objetos permitidos incluyen bolsas de mano y cangureras pequeñas, teléfonos celulares, binoculares, impermeables y chamarras, zapatos o tenis cómodos, así como baterías externas para cargar dispositivos móviles.

Objetos permitidos y no permitidos para el concierto de Shakira. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL