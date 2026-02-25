Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

El próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas, la cantante ofrecerá un concierto totalmente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre los objetos permitidos y no permitidos para el evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los asistentes.

A través de redes sociales, explicó que los objetos no permitidos son bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, bebidas alcohólicas, hieleras, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones y pirotecnia.

Además, señaló que el evento no es apto para animales de compañía, por lo que no se permitirá el ingreso con mascotas.

Indicó que los objetos permitidos incluyen bolsas de mano y cangureras pequeñas, teléfonos celulares, binoculares, impermeables y chamarras, zapatos o tenis cómodos, así como baterías externas para cargar dispositivos móviles.

Objetos permitidos y no permitidos para el concierto de Shakira. Foto: Especial
Objetos permitidos y no permitidos para el concierto de Shakira. Foto: Especial
