Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a concierto gratis de Shakira en el Zócalo de CDMX; esto dijeron

La tarde del 20 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, , anunció un concierto gratuito de la cantante Shakira en el Zócalo Metropolitano.

Por medio de la plataforma X, la mandataria capitalina dio a conocer los detalles del evento, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas.

“Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, indicó.

Aunado a ello, destacó: “Como siempre, el acceso a este gran concierto será gratuito y tendremos pantallas gigantes a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”.

Cabe mencionar que el concierto se llevará a cabo con el apoyo de Grupo Modelo.

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a concierto gratis de Shakira en el Zócalo

Por lo anterior, el empresario y el influencer Chumel Torres reaccionaron al concierto de la cantante colombiana.

El fundador de Grupo Salinas criticó el anuncio y lo calificó de “circo para el pueblo”. “Shakira es una gran artista, y por eso cobra muy bien … y va a donde le pagan. La cosa es … ¿Por qué este Gobierno de la Ciudad de México decide pagar “circo para el pueblo” en lugar de arreglar baches? - en lugar de asegurar agua en las casas? - En lugar de garantizar seguridad? - En lugar de mejorar el sucio metro?”.

Foto: X
Foto: X

Por su parte, el youtuber bromeó al respecto, pues compartió un meme relacionado a Piqué, la expareja de Shakira.

“Tuitazo top sirloin”, expresó, acompañado de un meme, compartido por un usuario de la red social.

Foto: X
Foto: X

