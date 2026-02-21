Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a concierto gratis de Shakira en el Zócalo de CDMX; esto dijeron

La tarde del 20 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un concierto gratuito de la cantante Shakira en el Zócalo Metropolitano.

Por medio de la plataforma X, la mandataria capitalina dio a conocer los detalles del evento, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de marzo a las 20:00 horas.

“Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, indicó.

Aunado a ello, destacó: “Como siempre, el acceso a este gran concierto será gratuito y tendremos pantallas gigantes a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”.

Cabe mencionar que el concierto se llevará a cabo con el apoyo de Grupo Modelo.

Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a concierto gratis de Shakira en el Zócalo

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego y el influencer Chumel Torres reaccionaron al concierto de la cantante colombiana.

El fundador de Grupo Salinas criticó el anuncio y lo calificó de “circo para el pueblo”. “Shakira es una gran artista, y por eso cobra muy bien … y va a donde le pagan. La cosa es … ¿Por qué este Gobierno de la Ciudad de México decide pagar “circo para el pueblo” en lugar de arreglar baches? - en lugar de asegurar agua en las casas? - En lugar de garantizar seguridad? - En lugar de mejorar el sucio metro?”.

Foto: X

Por su parte, el youtuber bromeó al respecto, pues compartió un meme relacionado a Piqué, la expareja de Shakira.

“Tuitazo top sirloin”, expresó, acompañado de un meme, compartido por un usuario de la red social.

Foto: X

