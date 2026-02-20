Shakira gratis en el Zócalo; los mejores memes que dejó el anuncio del concierto en CDMX

Este viernes 20 de febrero, la cantante colombiana Shakira confirmó una presentación gratuita en la Plaza de la Constitución en el Zócalo en la Ciudad de México (CDMX) este 2026, mostrando el cálido cariño y la admiración que mantiene por la tierra del maíz y el público mexicano.

La noticia fue difundida por la artista a través de un video en redes sociales, donde explicó que, tras 19 años de su primera presentación en la plancha del Zócalo, esta experiencia se repetirá nuevamente. El show se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

"Ustedes me han dado tanto y ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado", señaló la intérprete de Loba, agradeciendo al Gobierno de la Ciudad de México y a la empresa Corona, quien celebra 100 años de trayectoria, por hacer realidad este show.

Shakira ofrece su concierto 12 en el Estadio GNP en la Ciudad de México como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran". Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Shakira en el Zócalo deja la mejor ola de memes

En 2025, la artista rompió un récord en la historia de los conciertos en México, al ofrecer un total de 28 conciertos con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran Tour". Esta cifra incluyó 12 shows en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, vendiendo más de 1 millón de boletos y superando las marcas de otras celebridades.

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en compartir su entusiasmo y expectativa en plataformas digitales, con memes graciosos y reacciones auténticas que demostraron el cálido recibimiento a la artista. En 2007, Shakira reunió a más de 210 mil personas en el Centro Histórico, con un show que fue parte de "Fijación Oral Tour".

La artista transmitirá parte del show en vivo en sus canales oficiales en redes sociales, para todos aquellos que quieran unirse a la celebración. Con gran actitud, diversos fanáticos y seguidores se sorprendieron con el repentino anuncio. "Shaki, México te ama, gracias por este regalo", "Me voy desde ya a apartar mi lugar", escribieron.

Concierto gratis de Shakira en el Zócalo deja la mejor ola de memes en redes sociales, usuarios se alistan para el show. Foto: Captura de pantalla X

No hay excepciones, todo el público mexicano se está preparando para la llegada de "la loba" al Zócalo de la CDMX. Si no quieres perderte del evento gratuito, reúne a tus amigos y prepara tu mejor atuendo para la reunión especial.

Concierto gratis de Shakira en el Zócalo deja la mejor ola de memes en redes sociales, usuarios se alistan para el show. Foto: Captura de pantalla X

Algunos usuarios lamentaron el anuncio, pues ya tenían preparados los boletos para el concierto de la colombiana del "Las Mujeres Ya No Lloran Tour" en el Estadio GNP Seguros de la CDMX el próximo viernes 27 de febrero a las 21:00 horas.

Concierto gratis de Shakira en el Zócalo deja la mejor ola de memes en redes sociales, usuarios se alistan para el show. Foto: Captura de pantalla X

¿Los Therians asistirán? La emoción y la expectativa por ver a la reina del pop en español no hace distinciones. Todo el público mexicano está preparado para entonar a todo pulmón las pegadizas estrofas de "Loba".

Concierto gratis de Shakira en el Zócalo deja la mejor ola de memes en redes sociales, usuarios se alistan para el show. Foto: Captura de pantalla X

Desempolven sus mejores outfits, alisten las caderas y las cuerdas vocales, el próximo domingo promete ser una noche llena de nostalgia, música y poder femenino. La iniciativa por ofrecer este show nació del cariño de la colombiana por los fanáticos mexicanos.

Yo el 1 de marzo en camino al Zócalo para ver a Shakira: pic.twitter.com/087h3K43tn — NateB ❤️‍🔥 (@eeetaNB) February 20, 2026

La emoción por ver de nuevo a Shakira está a flor de piel. No importa la manera en que llegues, lo único que importa es estar presentes en este show inolvidable.

Yo el 1 de marzo en camino al Zócalo para ver a Shakira: pic.twitter.com/PnL8CAxyf8 — West End Pute (@dre_pute) February 20, 2026

