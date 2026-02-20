Frente frío 37: ¿Cuándo llegará a México?; conoce a qué estados afectará

Aún no guardes los abrigos y las cobijas calientitas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) anunció a través de un comunicado sobre la llegada del frente frío número 37 al territorio nacional tras la salida del frente frío 36.

De acuerdo con el organismo, este viernes 20 de febrero el sistema climático llegará al país impulsado por una masa de aire ártico, provocando descensos de temperatura, lluvias, chubascos y vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, desplazándose sobre el norte y noroeste del país.

Este fenómeno meteorológico interactuará con las corrientes en chorro polar y subtropical, estas son, bandas de aire rápidas y estrechas que guían al sistema meteorológico, causadas por la diferencia de temperatura entre el aire polar frío y el tropical cálido.

Lee también: Muere Eric Dane; ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía el actor?

¿Qué estados afectará el fenómeno?

Las principales entidades afectadas por las fuertes rachas de viento serán Sonora, Chihuahua y Durango. Además de Baja California y Baja California Sur. Según el pronóstico, durante las próximas horas de este viernes se esperan lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Para el sábado 21 de febrero, el sistema recorrerá el litoral del Golfo de México, llegando a Tamaulipas, Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec y provocando un descenso en la temperatura en dichas regiones. También se esperan lluvias puntuales fuertes y chubascos en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Para el domingo 22 de febrero, el fenómeno se desplazará sobre el oriente y sureste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas, muy fuertes, fuertes y chubascos en diferentes áreas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Lee también: Internet de luto: muere abuelita del video viral a los 108 años; redes lamentan su partida

El frente frío 37 llegará este viernes 20 de febrero a México. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Cómo actuar ante este nuevo sistema?

El Gobierno de México informó que las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos de carreteras y zonas urbanas, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un atento llamado a cuidarse y manejar con precaución.

Asimismo, al interior de los hogares se hace la recomendación de limpiar las azoteas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, así como usar ropa térmica y accesorios como gorros y bufandas. También se aconseja podar los árboles que puedan derrumbarse y mantener libres las coladeras y drenajes.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm