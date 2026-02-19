Internet de luto: muere abuelita del video viral a los 108 años; redes lamentan su partida

La comunidad digital está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de la mujer que se convirtió en todo un fenómeno de internet, reconocida por el popular meme de "Apaga la vela”. La noticia fue anunciada este martes 17 de febrero por su propia familia, a través de redes sociales.

"Vuela alto abuelita. Apaga la vela", escribieron sus seres queridos en redes. La abuelita, que había celebrado su cumpleaños número 108 en 2025, alcanzó gran fama en la plataforma TikTok gracias a una grabación casera compartida por su nieta Lupita Valadez.

En el video viral que circuló en internet, publicado el 29 de noviembre, se observa a la mujer mayor rodeada de su familia durante su festejo de cumpleaños, mientras estos intentan que apague la vela del pastel. No obstante, debido a dificultades auditivas propias de su edad, la abuelita no logra escuchar la indicación y reacciona cantando un fragmento de una canción infantil.

Lee también: ¿Recuerdas el cuento de Paco el Chato?; aquí puedes leer los libros de la SEP gratis

Apaga la vela: de festejo de cumpleaños a fenómeno viral

El emotivo y gracioso momento se volvió tendencia global por su ternura y autenticidad, acumulando más de 60 millones de reproducciones, miles de comentarios y una gran cantidad de reacciones emotivas alrededor del mundo. La frase “apaga la vela” se transformó en un símbolo de cariño y paciencia hacia los adultos mayores en redes sociales.

La nieta comunicó el fallecimiento con un emotivo video de despedida que rápidamente se volvió viral y generó una ola de mensajes de condolencias por parte de la comunidad digital. "¿Entonces fue su última vela?", "Fue a apagar la vela del cielo", escribieron los internautas, destacando la dulzura de la mujer y el impacto positivo que tuvo en quienes lo vieron.

Hasta ahora, la familia no ha especificado las causas del deceso, aunque muchos usuarios han interpretado el fallecimiento como resultado natural de su avanzada edad. Lo que sí ha quedado claro es que la abuelita dejó una huella duradera en el mundo digital, recordada por millones de personas que encontraron en su espontaneidad un momento de alegría compartida.

Lee también: ¿Estás tomando antibióticos?; esto dice Salud sobre la vacuna contra el sarampión

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm